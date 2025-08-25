Tuzla’da Feci Kaza! Otomobil Karşı Şeride Geçti: 5 Yaralı

Tuzla’da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay sonrası yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Tuzla’da Feci Kaza! Otomobil Karşı Şeride Geçti: 5 Yaralı
İstanbul Tuzla’da iki aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.40 sıralarında İçmeler Mahallesi Aydınlı Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeride geçerek hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları araçlardan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza nedeniyle yolu trafiğe kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA

