30 Ağustos’ta Bu Metro Hatlarında Ulaşım Ücretsiz
30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında, bazı metro hatlarında vatandaşlar ücretsiz ulaşım hizmeti alacak.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Cumhurbaşkanlığı Kararı, 25 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 30 Ağustos günü Türkiye genelinde belirlenen bazı toplu taşıma hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.
Ücretsiz hizmetten faydalanılabilecek hatlar şunlar:
- Başkentray (Ankara)
- Marmaray (İstanbul)
- İZBAN (İzmir)
- Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı (İstanbul)
- Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı
Uygulama sadece bu hatları kapsıyor. Diğer metro, tramvay veya otobüs hatlarında ücretli ulaşım devam edecek.
Son Güncelleme: