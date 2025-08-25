30 Ağustos’ta Bu Metro Hatlarında Ulaşım Ücretsiz

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı Kararı, 25 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 30 Ağustos günü Türkiye genelinde belirlenen bazı toplu taşıma hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.

Ücretsiz hizmetten faydalanılabilecek hatlar şunlar:

Başkentray (Ankara)

Marmaray (İstanbul)

İZBAN (İzmir)

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı (İstanbul)

Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı

Uygulama sadece bu hatları kapsıyor. Diğer metro, tramvay veya otobüs hatlarında ücretli ulaşım devam edecek.