30 Ağustos’ta Bu Metro Hatlarında Ulaşım Ücretsiz

30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında, bazı metro hatlarında vatandaşlar ücretsiz ulaşım hizmeti alacak.

Son Güncelleme:
30 Ağustos’ta Bu Metro Hatlarında Ulaşım Ücretsiz
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanlığı Kararı, 25 Ağustos 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, 30 Ağustos günü Türkiye genelinde belirlenen bazı toplu taşıma hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.

Ücretsiz hizmetten faydalanılabilecek hatlar şunlar:

  • Başkentray (Ankara)
  • Marmaray (İstanbul)
  • İZBAN (İzmir)
  • Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı (İstanbul)
  • Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı

Uygulama sadece bu hatları kapsıyor. Diğer metro, tramvay veya otobüs hatlarında ücretli ulaşım devam edecek.

Metro İstanbul Duyurdu! Yeni Düzenleme YoldaMetro İstanbul Duyurdu! Yeni Düzenleme YoldaGüncel

İBB Müjdeli Haberi Duyurdu: Anadolu Yakası'na Yeni Metro Hattı! 21 Dakikaya Düşecek, Hayırlı Uğurlu OlsunİBB Müjdeli Haberi Duyurdu: Anadolu Yakası'na Yeni Metro Hattı! 21 Dakikaya Düşecek, Hayırlı Uğurlu OlsunGözden Kaçmasın

Etiketler
30 Ağustos Zafer Bayramı Metro
Son Güncelleme:
Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu! Dursun Özbek 2003'lü Yıldız Orta Sahaya İmzayı Attırdı: Okan Buruk'un Prensi Olacak Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu
Marmara Adası’nda Orman Yangını... Ekipler Alarma Geçti! Marmara Adası’nda Orman Yangını... Ekipler Alarma Geçti!
Sadece Bir Tablet Yetiyor! Saçlar 5 Gün Boyunca Ne Yağlanıyor Ne Kir Tutuyor Sadece Bir Tablet Yetiyor! Saçlar 5 Gün Boyunca Ne Yağlanıyor Ne Kir Tutuyor
Facianın Eşiğinden Dönüldü: Trabzon'dan Kalkan Uçakta Korku Dolu Anlar! Facianın Eşiğinden Dönüldü: Trabzon'dan Kalkan Uçakta Korku Dolu Anlar!
ÇOK OKUNANLAR
Facianın Eşiğinden Dönüldü: Trabzon'dan Kalkan Uçakta Korku Dolu Anlar! Facianın Eşiğinden Dönüldü: Trabzon'dan Kalkan Uçakta Korku Dolu Anlar!
Sohbet Uygulaması Azar’a Erişim Engeli! Sohbet Uygulaması Azar’a Erişim Engeli!
Marmara Adası’nda Orman Yangını... Ekipler Alarma Geçti! Marmara Adası’nda Orman Yangını... Ekipler Alarma Geçti!
30 Ağustos’ta Bu Metro Hatlarında Ulaşım Ücretsiz 30 Ağustos’ta Bu Metro Hatlarında Ulaşım Ücretsiz
Arnavutköy'deki Yangın Mezarlığa Metreler Kala Söndürüldü Arnavutköy'deki Yangın Mezarlığa Metreler Kala Söndürüldü