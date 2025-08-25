Facianın Eşiğinden Dönüldü: Trabzon'dan Kalkan Uçakta Korku Dolu Anlar!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzon'dan Cidde'ye gitmek üzere havalanan Flynas’a ait Airbus A320 tipi yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra motor arızası nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebat, yaklaşık yarım saat süren endişeli bekleyişin ardından güvenli şekilde Trabzon’a iniş yaptı.

Uçak, 24 Ağustos saat 19.40'ta havalandı. Ancak henüz 8 dakika sonra, Giresun semalarındayken kaptan pilot motor arızası bildirerek acil iniş talep etti. Havalimanında güvenlik önlemleri alındı, ekipler hazır bekletildi. Korku dolu anlar, saat 20.18’de uçağın sorunsuz bir şekilde iniş yapmasıyla yerini sevince bıraktı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, olaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Flynas Havayolu Şirketi’ne ait Trabzon - Cidde seferini yapan uçak, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49’da acil durum bildirmiştir. Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18’de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır. Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumları iyidir."

Kaynak: DHA