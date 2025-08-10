İspanya'da Feci Uçak Kazası! İkisi de Öldü

İspanya'da küçük uçak kalkıştan kısa süre sonra tarlaya düştü. Uçağın içindeki 2 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da Feci Uçak Kazası! İkisi de Öldü
İspanya'nın Valensiya bölgesindeki Requena kasabası yakınlarında dün saat 11.30 sıralarında küçük bir uçağın düştüğü bildirildi.

Yetkililer, uçağın kalkıştan kısa süre sonra irtifa kaybederek bir tarlaya düştüğünü açıkladı. Kazada uçaktaki 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

