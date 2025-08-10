İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! Filistinlileri Darp Ederek Alıkoydular

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ile Burkin ve Mislun beldelerine baskın gerçekleştirdi. Baskınlarda 4 Filistinli gözaltına alındı. İsrail güçleri, Nablus kenti ile Balata Mülteci Kampı ve Burka beldelerine düzenlediği baskınlarda da 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Tulkerim Mülteci Kampı'ndan olduğu belirtilen bir Filistinli de Ürdün ile Batı Şeria arasındaki Kerame Sınır Kapısı'ndan geçeceği sırada gözaltına alındı.

BABA-OĞUL GÖZALTINDA

İsrail askerleri Beytullahim yakınlarındaki Hendaze bölgesine baskın düzenleyerek Filistinli Halef Abayat'ın evinde arama yaptı. Aramanın ardından İsrail askerleri, Halef Abayat ile oğlunu gözaltına aldı.

ARACINDAN İNDİRİP DARP ETTİLER

İsrail askerleri, Selfit'in kuzeyindeki Kifl Halis beldesinde ise aracıyla yoldan geçmekte olan Filistinli Hamza Mervan Buziyye'yi durdurdu.

Askerler, Filistinli adamı Yakir yerleşim birimine götürüp darp ettikten sonra yaralı halde Kifl Haris beldesi kavşağına geri bıraktı. Yaralı Filistinli, sağlık ekiplerince Selfit kentindeki Yasir Arafat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca İsrail ordusu El Halil'e bağlı Samu, İzna, Beyt Emr ve Yatta beldelerine baskın düzenledi, sokaklarda askeri devriyeler konuşlandırdı.

Kaynak: AA