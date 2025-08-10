İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! Filistinlileri Darp Ederek Alıkoydular

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın birçok bölgesine yine baskın düzenledi. Baskınlarda 10 Filistinli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! Filistinlileri Darp Ederek Alıkoydular
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ile Burkin ve Mislun beldelerine baskın gerçekleştirdi. Baskınlarda 4 Filistinli gözaltına alındı. İsrail güçleri, Nablus kenti ile Balata Mülteci Kampı ve Burka beldelerine düzenlediği baskınlarda da 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Tulkerim Mülteci Kampı'ndan olduğu belirtilen bir Filistinli de Ürdün ile Batı Şeria arasındaki Kerame Sınır Kapısı'ndan geçeceği sırada gözaltına alındı.

BABA-OĞUL GÖZALTINDA

İsrail askerleri Beytullahim yakınlarındaki Hendaze bölgesine baskın düzenleyerek Filistinli Halef Abayat'ın evinde arama yaptı. Aramanın ardından İsrail askerleri, Halef Abayat ile oğlunu gözaltına aldı.

İsrail'den Batı Şeria'ya Baskın! Filistinlileri Darp Ederek Alıkoydular - Resim : 1

ARACINDAN İNDİRİP DARP ETTİLER

İsrail askerleri, Selfit'in kuzeyindeki Kifl Halis beldesinde ise aracıyla yoldan geçmekte olan Filistinli Hamza Mervan Buziyye'yi durdurdu.

Askerler, Filistinli adamı Yakir yerleşim birimine götürüp darp ettikten sonra yaralı halde Kifl Haris beldesi kavşağına geri bıraktı. Yaralı Filistinli, sağlık ekiplerince Selfit kentindeki Yasir Arafat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca İsrail ordusu El Halil'e bağlı Samu, İzna, Beyt Emr ve Yatta beldelerine baskın düzenledi, sokaklarda askeri devriyeler konuşlandırdı.

Bir Yanda Katliam, Bir Yanda Açlık! Gazze'de Can Kaybı 61 bin 430 OlduBir Yanda Katliam, Bir Yanda Açlık! Gazze'de Can Kaybı 61 bin 430 OlduDünya
Gazze'de Açlık Ablukası! 24 Saatte 5 Kişi Daha ÖldüGazze'de Açlık Ablukası! 24 Saatte 5 Kişi Daha ÖldüDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Gazze
Son Güncelleme:
Pilot Sınavlarında Köklü Değişiklik! Esnek Tarih Ve İl-İlçe Kolaylığı Getiriliyor! İşte A'dan Z'ye Yeni Sınav Sitemi Pilot Sınavlarında Büyük Değişiklik, İşte Yeni Sistem
Gazze'de Açlık Ablukası! 24 Saatte 5 Kişi Daha Öldü Gazze'de Açlık Ablukası! 24 Saatte 5 Kişi Daha Öldü
Bir Yanda Katliam, Bir Yanda Açlık! Gazze'de Can Kaybı 61 bin 430 Oldu Bir Yanda Katliam, Bir Yanda Açlık! Gazze'de Can Kaybı Artıyor
4,3'lük Sallantı Sonrası Naci Görür'den Korkutan Uyarı: Kuzey Ege Kırmızı Alarm Veriyor, Hazırlıklı Olun Kuzey Ege Kırmızı Alarm Veriyor!
ÇOK OKUNANLAR
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı
Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! O İlimizde Gök Taşları 'Ateş Topları' Gibi Gökyüzünden Yağacak Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! Ateş Toplarına Dikkat
Bağ-Kur'lulara Emeklilik Müjdesi Verildi! 3600-4500-7200 Prim Günü Olana Erken Emeklilik Fırsatı Doğacak, İşte Güncel Tablo Bağ-Kur'lulara Emeklilik Müjdesi Verildi!
Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti
Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı: Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti