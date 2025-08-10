Bir Yanda Katliam, Bir Yanda Açlık! Gazze'de Can Kaybı 61 bin 430 Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son bilgiler paylaşıldı. Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 61 ölü ve 363 yaralının getirildiği belirtildi. İsrail güçlerinin Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 bin 921 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 41 bin 172 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 35 kişinin öldürüldüğü, 304 kişinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından kurulan sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısının 1778'e, yaralananların sayısının da 12 bin 894'e ulaştığı öğrenildi.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE ÖLÜ VAR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 61 bin 430'a, yaralı sayısının da 153 bin 213'e yükseldiği bildirildi. Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Ayrıca İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 5 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, 7 Ekim'den beri açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 100'ü çocuk 217'ye yükseldiği belirtildi.

