Arap Birliği, İsrail’in Gazze İşgali Kararına Karşı Acil Toplanıyor

Arap Birliği, İsrail’in Gazze kentini işgal etme kararına karşı yarın acil toplantı gerçekleştirecek. Filistin yönetiminin talebi ve üye devletlerin desteğiyle yapılacak toplantıda, İsrail’in Gazze’yi kontrol altına alma kararı ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesi konuları ele alınacak.

Filistin’in Arap Birliği delegesi Muhannad Al-Aklouk, toplantıda ayrıca İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım ve katliam suçları ile bölgedeki insani krizin derinleşmesine yol açan aç bırakma politikalarının da görüşüleceğini açıkladı. Arap Birliği’nin, yaşanan insanlık dramına karşı etkin eylem mekanizmaları geliştirmek için acil harekete geçeceği bildirildi.

Kaynak: DHA