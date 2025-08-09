Arap Birliği, İsrail’in Gazze İşgali Kararına Karşı Acil Toplanıyor

Arap Birliği, İsrail'in Gazze kentini işgal etme kararına karşı yarın acil toplantı düzenleyecek. Toplantıda, işgalin yanı sıra Filistin halkının zorla yerinden edilmesi ve yaşanan insani kriz masaya yatırılacak.

Son Güncelleme:
Arap Birliği, İsrail’in Gazze İşgali Kararına Karşı Acil Toplanıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Arap Birliği, İsrail’in Gazze kentini işgal etme kararına karşı yarın acil toplantı gerçekleştirecek. Filistin yönetiminin talebi ve üye devletlerin desteğiyle yapılacak toplantıda, İsrail’in Gazze’yi kontrol altına alma kararı ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesi konuları ele alınacak.

Filistin’in Arap Birliği delegesi Muhannad Al-Aklouk, toplantıda ayrıca İsrail’in Gazze’de işlediği soykırım ve katliam suçları ile bölgedeki insani krizin derinleşmesine yol açan aç bırakma politikalarının da görüşüleceğini açıkladı. Arap Birliği’nin, yaşanan insanlık dramına karşı etkin eylem mekanizmaları geliştirmek için acil harekete geçeceği bildirildi.

Pakistan'dan İsrail'e Gazze Tepkisi: 'İnsani Krizi Derinleştirecek'Pakistan'dan İsrail'e Gazze Tepkisi: 'İnsani Krizi Derinleştirecek'Dünya

İsrail'in İşgal Kararı Sonrası Katliamlara Devam! Gazze'de Can Kaybı Artıyorİsrail'in İşgal Kararı Sonrası Katliamlara Devam! Gazze'de Can Kaybı ArtıyorDünya

Kaynak: DHA

Etiketler
Arap Gazze
Son Güncelleme:
İran’dan Trump’ın Zengezur Koridoru İddialarına Sert Tepki: 'Askerlerin Mezarı Olacak' İran’dan Trump’ın Zengezur Koridoru İddialarına Sert Tepki
Galatasaray'da Gençlik Aşısı! Okan Buruk 2005'li Genç Yıldızı İkna Etti: Defansa İlaç Olacak, Hayırlı Olsun Galatasaray'da Gençlik Aşısı
Lübnan’da Mühimmat Deposunda Patlama: 6 Asker Hayatını Kaybetti Lübnan’da Mühimmat Deposunda Patlama: 6 Asker Hayatını Kaybetti
Transferini Resmen Duyurdular: Sacha Boey Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor, Yolun Açık Olsun! Sacha Boey Ezeli Rakibe İmzayı Atıyor
ÇOK OKUNANLAR
Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu? ‘Diploma Ticaretiyle Devlet Kadrolarına Sızma’ İddiası Üsküp’te Kurulan Üniversite Türkiye’de Makam Kapısı mı Oldu?
Kocaeli'de Dehşet! 4 Yaşındaki Çocuğunu Yastıkla Boğdu, Saatlerce Yanında Bekledi 4 Yaşındaki Çocuğunu Yastıkla Boğdu, Saatlerce Yanında Bekledi
MASAK ve BDDK’dan Flaş Karar! ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak ATM’lerde O İşlemlere Sınırlama Geliyor! Artık Şubeye Gitmek Zorunlu Olacak
Kritik Murat Çalık Açıklaması! CHP'den Çok Net 3 Talep Kritik Murat Çalık Açıklaması! CHP'den Çok Net 3 Talep
Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti Ünlü İş İnsanı Hayatını Kaybetti