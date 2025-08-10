Brezilya'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 11 Ölü, 45 Yaralı

Brezilya'da bir yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Olayda 11 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Brezilya'da Feci Kaza! Yolcu Otobüsü ile Kamyon Çarpıştı: 11 Ölü, 45 Yaralı
Brezilya'da Cuiaba kentinden yola çıkan bir yolcu otobüsü, Lucas do Rio Verde kasabası yakınlarında pamuk yüklü bir kamyonla çarpıştı.

Kazada, 11 kişi hayatını kaybederken, 11'i ağır 45 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA

