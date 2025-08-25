Sohbet Uygulaması Azar’a Erişim Engeli!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Erişim engeli kararı, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 22 Ağustos 2025 tarihinde 2025/8885 D. İş sayılı dosya kapsamında alındı. Kararın gerekçesine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Uygulama, kullanıcıların rastgele kişilerle canlı görüntülü sohbet etmesine olanak tanıyor ve özellikle gençler arasında yaygın olarak kullanılıyordu.

Kararın ardından Türkiye genelindeki kullanıcılar platforma hem mobil uygulama hem de internet sitesi üzerinden erişim sağlayamıyor. Google Play ve App Store üzerinden hâlâ indirilebilir durumda olan uygulamanın, mevcut kullanıcılar açısından da işlevsiz hale geldiği bildiriliyor.

