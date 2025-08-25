Marmara Adası’nda Orman Yangını... Ekipler Alarma Geçti!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Marmara Adası’nda gece saatlerinde çıkan orman yangını, ekipleri alarma geçirdi. Okullar Mahallesi yakınlarında başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin ormandan yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba harcıyor.

Kaynak: DHA