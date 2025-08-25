Marmara Adası’nda Orman Yangını... Ekipler Alarma Geçti!
Balıkesir’in Marmara Adası’nda gece saatlerinde çıkan orman yangını, ekipleri alarma geçirdi. Alarma geçen ekipler, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için mücadele ediyor.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Balıkesir’in Marmara Adası’nda gece saatlerinde çıkan orman yangını, ekipleri alarma geçirdi. Okullar Mahallesi yakınlarında başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin ormandan yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba harcıyor.
Kaynak: DHA