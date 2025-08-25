Marmara Adası’nda Orman Yangını... Ekipler Alarma Geçti!

Balıkesir’in Marmara Adası’nda gece saatlerinde çıkan orman yangını, ekipleri alarma geçirdi. Alarma geçen ekipler, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için mücadele ediyor.

Marmara Adası’nda Orman Yangını... Ekipler Alarma Geçti!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Marmara Adası’nda gece saatlerinde çıkan orman yangını, ekipleri alarma geçirdi. Okullar Mahallesi yakınlarında başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Marmara Adası’nda Orman Yangını... Ekipler Alarma Geçti! - Resim : 1

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin ormandan yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba harcıyor.

Denizli'deki Yangına Ne Sebep Oldu? Yakalanan Şüpheli AnlattıDenizli'deki Yangına Ne Sebep Oldu? Yakalanan Şüpheli AnlattıGüncel

Malatya'da 17 Saatlik Kabus! Kontrol Altına AlındıMalatya'da 17 Saatlik Kabus! Kontrol Altına AlındıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Orman yangınları Balıkesir
Facianın Eşiğinden Dönüldü: Trabzon'dan Kalkan Uçakta Korku Dolu Anlar! Facianın Eşiğinden Dönüldü: Trabzon'dan Kalkan Uçakta Korku Dolu Anlar!
Bilecik, Sakarya ve Kocaeli'ye Meteoroloji'den Kritik Uyarı: Saat Verildi, Sağanak Yağış Geliyor! Şemsiyesiz Dışarı Çıkmayın Saat Verildi, Sağanak Yağış Geliyor
Sohbet Uygulaması Azar’a Erişim Engeli! Sohbet Uygulaması Azar’a Erişim Engeli!
Sadece 10 Milyon Nüfusu Var Ama Bu Ülkede 840 Farklı Dil Konuşuluyor 10 Milyon Nüfusu, 840 Farklı Dili Var!
ÇOK OKUNANLAR
Sohbet Uygulaması Azar’a Erişim Engeli! Sohbet Uygulaması Azar’a Erişim Engeli!
Ebru Gündeş'in Unutulmaz Aşkıydı: Berke Hürcan'ın Son Hali Şoke Etti! Yıllar Onu Teğet Geçmiş, Bakın Şimdi Ne Yapıyor! Unutulmaz Aşkıydı, Bakın Şimdi Ne Yapıyor
Sosyetenin Gözde Çiftiydi... Türkiye'nin Konuştuğu Hande Erçel ve Hakan Sabancı Çifti Ayrıldı mı? Son Hamleleri Gündeme Bomba Gibi Düştü Son Hamleleri Gündeme Bomba Gibi Düştü
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak! O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak
Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu! Dursun Özbek 2003'lü Yıldız Orta Sahaya İmzayı Attırdı: Okan Buruk'un Prensi Olacak Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu