Denizli'deki Yangına Ne Sebep Oldu? Yakalanan Şüpheli Anlattı
Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüpheliye göre yangın, tamir sırasında çıktı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde etkili olan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Jandarma ekipleri, arazide yaptıkları incelemede yangına sebebiyet verdiği öne sürülen E.A'yı (37) gözaltına aldı. Zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
'DURUMU EKİPLERE BİLDİRDİM'
E.A. ifadesinde yangın bölgesine yakın alandaki evde bulunan hidroforu tamir yaptığı sırada yangının çıktığını ve durumu hemen ekiplere bildirdiğini söyledi. Zanlı çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Güncelleme: