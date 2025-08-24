Denizli'deki Yangına Ne Sebep Oldu? Yakalanan Şüpheli Anlattı

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki orman yangınına ilişkin gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüpheliye göre yangın, tamir sırasında çıktı.

Son Güncelleme:
Denizli'deki Yangına Ne Sebep Oldu? Yakalanan Şüpheli Anlattı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesi'nde etkili olan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Jandarma ekipleri, arazide yaptıkları incelemede yangına sebebiyet verdiği öne sürülen E.A'yı (37) gözaltına aldı. Zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Denizli'deki Yangına Ne Sebep Oldu? Yakalanan Şüpheli Anlattı - Resim : 1

'DURUMU EKİPLERE BİLDİRDİM'

E.A. ifadesinde yangın bölgesine yakın alandaki evde bulunan hidroforu tamir yaptığı sırada yangının çıktığını ve durumu hemen ekiplere bildirdiğini söyledi. Zanlı çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Her Gün Orman Yangını! İstanbul ve Kocaeli Söndürüldü, Diyarbakır Yine YanıyorHer Gün Orman Yangını! İstanbul ve Kocaeli Söndürüldü, Diyarbakır Yine YanıyorGüncel

Pamukkale’de 18 Saatlik Alev Nöbeti... Orman Yangını Kontrol AltındaPamukkale’de 18 Saatlik Alev Nöbeti... Orman Yangını Kontrol AltındaGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Yangın Denizli
Son Güncelleme:
Lisedeki Skandal Kural Listesine Soruşturma Lisedeki Skandal Kural Listesine Soruşturma
Sosyetenin Gözde Çiftiydi... Türkiye'nin Konuştuğu Hande Erçel ve Hakan Sabancı Çifti Ayrıldı mı? Son Hamleleri Gündeme Bomba Gibi Düştü Son Hamleleri Gündeme Bomba Gibi Düştü
Sadece Bir Tablet Yetiyor! Saçlar 5 Gün Boyunca Ne Yağlanıyor Ne Kir Tutuyor Sadece Bir Tablet Yetiyor! Saçlar 5 Gün Boyunca Ne Yağlanıyor Ne Kir Tutuyor
Bakanlık 10 Bin Personel mi Atayacak? Açıklama Geldi Bakanlık 10 Bin Personel mi Atayacak? Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Ebru Gündeş'in Unutulmaz Aşkıydı: Berke Hürcan'ın Son Hali Şoke Etti! Yıllar Onu Teğet Geçmiş, Bakın Şimdi Ne Yapıyor! Unutulmaz Aşkıydı, Bakın Şimdi Ne Yapıyor
Sosyetenin Gözde Çiftiydi... Türkiye'nin Konuştuğu Hande Erçel ve Hakan Sabancı Çifti Ayrıldı mı? Son Hamleleri Gündeme Bomba Gibi Düştü Son Hamleleri Gündeme Bomba Gibi Düştü
SGK Uzmanı Özgür Erdursun Üstüne Basa Basa Uyardı: O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak! O Tarihte Emekli Olanlar Yüzde 30 Daha Az Maaş Alacak
Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu! Dursun Özbek 2003'lü Yıldız Orta Sahaya İmzayı Attırdı: Okan Buruk'un Prensi Olacak Galatasaray Turnayı Gözünden Vurdu
AKP'nin Kararı Belli Oldu: Öcalan'a Af mı Geliyor? Öcalan'a Af mı Geliyor?