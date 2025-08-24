Bakanlık 10 Bin Personel mi Atayacak? Açıklama Geldi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "10 bin personel ataması yapılacak" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, personel alımlarına ilişkin tüm duyuruların yalnızca resmi kanallar aracılığıyla yapıldığı vurgulanarak, kamuoyunun asılsız bilgilere itibar etmemesi istendi.

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesiyle tamamlanan açıklamada, vatandaşların resmi duyurular dışında yapılan paylaşımlara karşı dikkatli olması gerektiği belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi