Bakan Göktaş Duyurdu: 'İlk Öğretmenim Ailem’ Uygulaması 4 Ayda 1 Milyon Aileye Ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ebeveynler için geliştirilen dijital rehber uygulaması ‘İlk Öğretmenim Ailem’in 4 ayda 1 milyon 25 bin aile tarafından kullanıldığını açıkladı. Uygulama, çocuk gelişimi ve aile hayatına dair detaylı bilgiler sunuyor.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Bakan Göktaş Duyurdu: 'İlk Öğretmenim Ailem’ Uygulaması 4 Ayda 1 Milyon Aileye Ulaştı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında hayata geçirilen ve dijital rehber özelliği taşıyan ‘İlk Öğretmenim Ailem’ mobil uygulamasının 4 ay içerisinde 1 milyon 25 bin aile tarafından kullanılmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, uygulamanın anne ve babaların ebeveynlik sürecini doğru yönetmelerine destek olmayı amaçladığını belirtti.

'ÜCRETSİZ VE GÜVENİLİR BİLGİLER'

Bakan Göktaş, uygulamanın çiftlere ilk yuva kurdukları andan itibaren rehberlik ettiğini ifade ederek, “Eşler arasındaki iletişime yönelik konular ile çocuk gelişimiyle ilgili ihtiyaç duyulan bilgileri tek çatı altında topladık. Uygulamamız, ebeveynlere ücretsiz, güvenilir ve kapsamlı bilgiler sunarken, çocuklarıyla kaliteli zaman geçirmelerini destekleyen içerikler sağlıyor” dedi.

DOĞUMA HAZIRLIK İÇERİKERLERİ MEVCUT

Uygulama içerisinde çocuk gelişimi hakkında temel bilgiler ve pozitif anne-babalık becerilerini desteklemeye yönelik öneriler bulunduğunu vurgulayan Bakan, ebeveynlerin dijital platform üzerinden çocuklarının gelişimini takip edebildiğini kaydetti. Ayrıca bebek bekleyen aileler için doğuma hazırlık, gebelik dönemi ve psikolojik değişimler gibi bilgilendirici içeriklerin de sunulduğu belirtildi.

1 MİLYON AİLEYE ULAŞTI

Uygulamada sadece anneler için değil babalar için de özel bir bölüm hazırlandığını belirten Göktaş, ailelerin, uygulama üzerinden çocuk gelişimi, ergenlik ve aile içi konulara dair soru ve sorunlarını interaktif şekilde uzmanlara iletip cevap alabileceklerini ifade etti.

Uygulamanın kullanımıyla ilgili olarak, GSM operatörleriyle yapılan anlaşma sayesinde kullanıcıların internet paketlerinden herhangi bir ücret harcamadan uygulamayı kullanabildiğini aktaran Göktaş, yoğun ilginin 4 ayda 1 milyon 25 bin aileye ulaştığını söyledi.

ÖDEMELER TAKİP EDİLEBİLİYOR

Bakan ayrıca, doğum yardımı ödemeleri ve başvuru süreçlerinin de uygulama üzerinden takip edilebildiğini belirterek, “Uygulamamız sayesinde doğum yardımı başvurusu onaylanan aileler ödeme bilgisine rahatlıkla ulaşabiliyor. İlk Öğretmenim Ailem’ mobil uygulaması Google Play ve App Store üzerinden ücretsiz indirilebiliyor.

Bakan Duyurdu: O Ödemelere Zam Geldi! İşte Hesaplara Yatacak Yeni TutarBakan Duyurdu: O Ödemelere Zam Geldi! İşte Hesaplara Yatacak Yeni TutarEkonomi
Anneler Dikkat! Bakan Göktaş Duyurdu, Ödemeler BaşladıAnneler Dikkat! Bakan Göktaş Duyurdu, Ödemeler BaşladıGüncel

Etiketler
Mahinur Özdemir Göktaş Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Sadio Mane Transferini Resmen Duyurdular! Havalimanı Dolup Taşacak: Hayırlı Uğurlu Olsun Sadio Mane Transferini Resmen Duyurdular!
7 Bin Kişilik İlçede ‘Mercedes’ Krizi! Tepkiler Sonrası Başkan Geri Adım Attı 7 Bin Kişilik İlçede ‘Mercedes’ Krizi! Tepkiler Sonrası Başkan Geri Adım Attı
Trabzonspor'un Orta Sahası PSG'den! Ertuğrul Doğan 30 Milyon Euroluk Yıldızı Kaptı Getiriyor: Takıma İlaç Olacak Trabzonspor'un Orta Sahası PSG'den
Bakan Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranan 10 Kişi Yakalandı Kırmızı Bültenle Aranan 10 Kişi Yakalandı
ÇOK OKUNANLAR
SGK Güncel Listeyi Paylaştı: SSK Girişi 1995-2015 Arası Olanlar Dikkat! 3600 Günle Erken Emeklilik Kapıda Erken Emeklilik 3600 Günle Kapıda
25 Kilo Verip Sevenlerini Korkutmuştu! Kızı Yağmur Ünal Gerçekleri Açıkladı: İşte Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın Son Durumu... Türk Şoray'dan Haber Geldi
AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’ AKP’ye Geçen Özlem Çerçioğlu’ndan Çok Konuşulacak Çıkış: ‘Özgür Özel Bana İftira Attı’
Trump-Putin Zirvesinde Skandal! Gizli Belgeler Otelde Yazıcıda Unutuldu… Trump-Putin Zirvesinde Skandal! Gizli Belgeler Otelde Yazıcıda Unutuldu…
7 Bin Kişilik İlçede ‘Mercedes’ Krizi! Tepkiler Sonrası Başkan Geri Adım Attı 7 Bin Kişilik İlçede ‘Mercedes’ Krizi! Tepkiler Sonrası Başkan Geri Adım Attı