7 Bin Kişilik İlçede ‘Mercedes’ Krizi! Tepkiler Sonrası Başkan Geri Adım Attı

Çorum’un 7 bin kişilik Ortaköy ilçesinde Belediye Başkanı Taner İsbir’in ‘Mercedes’ marka makam aracı alması tepkilere yol açtı. Gelen eleştiriler sonrası aracı satışa çıkardığını duyuran İsbir, “3 milyon 250 bin lira getiren anahtarı alır” dedi.

Çorum’un Ortaköy ilçesinde, yaklaşık 7 bin kişilik nüfusa sahip olan belediyede makam aracı tartışma yarattı. Belediye Başkanı Taner İsbir’in Mercedes marka bir araç alması, sosyal medyada ve kamuoyunda eleştirilere neden olunca, İsbir aracı satma kararı aldı.

Başkan İsbir, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “19 ZA 001 plakalı hizmet aracımızın ekonomik ömrünü doldurduğundan dolayı bundan böyle 19 TC 443 plakalı hizmet aracımız ilçemize hizmet verecektir. Yeni hizmet aracımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerine yer verdi.

7 Bin Kişilik İlçede ‘Mercedes’ Krizi! Tepkiler Sonrası Başkan Geri Adım Attı - Resim : 1
Taner İsbir

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ GELDİ

Bu açıklama sonrası sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili çok sayıda yorum yaptı. Bazı kullanıcılar yeni makam aracının maliyetine dikkat çekerken, bir kişi belediye binasının araçtan daha ucuz olduğunu yazdı. Aracın tam olarak hangi hizmetlerde kullanılacağı da tartışılan konulardan biri oldu.

'PARAYI GETİRENE ANAHTARI TESLİM EDECEĞİM'

Bir televizyon programında konuşan Başkan İsbir, kamuoyundaki tepkilere cevap olarak, “Huzurunuzda aracı satışa çıkarıyorum. 3 milyon 250 bin lira getiren herkese anahtarını teslim edeceğim. Gelirle ilçemize farklı alanlarda hizmetler yapacağım” dedi.

Çorum
