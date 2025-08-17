Düğün Çıkışı Birbirlerine Girdiler! Tekme, Yumruk ve Sopalı Kavga Kamerada

Arnavutköy’de düğün çıkışı iki grup arasında çıkan kavga cep telefonu kameralarına yansıdı. Taraflar tekme, yumruk ve sopalarla birbirine saldırdı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Olay, İstanbul Arnavutköy Merkez Mahallesi’ndeki bir düğün salonu çıkışında gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre düğün esnasında başlayan tartışma, salon çıkışında büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar, tekme ve yumrukların yanı sıra sopalarla birbirine saldırdı.

Olay anı, cep telefonuyla kaydedilirken, görüntülerde tarafların birbirine acımasızca vurduğu görülüyor. Kavganın şiddeti çevredeki vatandaşları da endişelendirdi. Çevrede bulunan bazı kişiler, tarafları güçlükle ayırdı. Olayın neden çıktığı henüz netlik kazanmadı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Düğün Kavga
