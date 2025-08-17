Düğün Çıkışı Birbirlerine Girdiler! Tekme, Yumruk ve Sopalı Kavga Kamerada

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, İstanbul Arnavutköy Merkez Mahallesi’ndeki bir düğün salonu çıkışında gece saatlerinde yaşandı. İddiaya göre düğün esnasında başlayan tartışma, salon çıkışında büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar, tekme ve yumrukların yanı sıra sopalarla birbirine saldırdı.

Olay anı, cep telefonuyla kaydedilirken, görüntülerde tarafların birbirine acımasızca vurduğu görülüyor. Kavganın şiddeti çevredeki vatandaşları da endişelendirdi. Çevrede bulunan bazı kişiler, tarafları güçlükle ayırdı. Olayın neden çıktığı henüz netlik kazanmadı.

Olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA