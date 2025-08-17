Bakan Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranan 10 Kişi Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal seviyede aranan 10 kişinin farklı ülkelerde gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslar Türkiye’ye iade edildi. Bakan, “Hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar” dedi.

Son Güncelleme:
Bakan Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranan 10 Kişi Yakalandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal seviyede aranan 10 kişinin yakalandığını ve Türkiye’ye iadelerinin sağlandığını açıkladı. Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kırmızı bültenle aranan 6 ve ulusal seviyede aranan 4 kişinin farklı ülkelerde gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandığını duyurdu.

Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu, çocuğun cinsel istismarı, ruhsatsız silah bulundurma, hakaret, tehdit ve terör örgütüne üye olma gibi suçlardan aranan isimler bulunuyor. Yerlikaya, bu operasyonların Bulgaristan, Polonya, Gürcistan, Almanya, Kuzey Kıbrıs ve Lübnan gibi ülkelerle iş birliğiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranan 10 Kişi Yakalandı - Resim : 1

10 SUÇLU YAKALANDI

Operasyonlar kapsamında A.M., N.C., A.C.B., B.Y., M.Ş. ve S.S. isimli uluslararası seviyede aranan şahıslar, ilgili ülkelerde yakalandıktan sonra Türkiye’ye getirildi. Ulusal seviyede aranan E.E., S.K., E.G. ve C.Ş. isimli kişiler de Almanya, KKTC ve Lübnan’da tespit edilerek ülkeye iade edildi.

Yerlikaya, operasyonlarda Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Interpol-Europol Daire Başkanlığı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, TEM ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin görev aldığını ve tüm personeli tebrik ettiğini söyledi. Bakan, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar” ifadelerini kullanarak, operasyonların uluslararası iş birliğiyle yürütüldüğünü vurguladı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Ali Yerlikaya Operasyon
Son Güncelleme:
SGK Güncel Listeyi Paylaştı: SSK Girişi 1995-2015 Arası Olanlar Dikkat! 3600 Günle Erken Emeklilik Kapıda Erken Emeklilik 3600 Günle Kapıda
Bu Karttan Alan Emekliler Rahat Bir Nefes Alacak: Özel İndirim Fırsatları Başladı! Başvuran Hemen Alıyor Bu Kart Emekliye İndirim Sağlıyor
Trump-Putin Zirvesinde Skandal! Gizli Belgeler Otelde Yazıcıda Unutuldu… Trump-Putin Zirvesinde Skandal! Gizli Belgeler Otelde Yazıcıda Unutuldu…
Düğün Çıkışı Birbirlerine Girdiler! Tekme, Yumruk ve Sopalı Kavga Kamerada Düğün Çıkışı Birbirlerine Girdiler!
ÇOK OKUNANLAR
SGK Güncel Listeyi Paylaştı: SSK Girişi 1995-2015 Arası Olanlar Dikkat! 3600 Günle Erken Emeklilik Kapıda Erken Emeklilik 3600 Günle Kapıda
25 Kilo Verip Sevenlerini Korkutmuştu! Kızı Yağmur Ünal Gerçekleri Açıkladı: İşte Türk Sinemasının Sultanı Türkan Şoray'ın Son Durumu... Türk Şoray'dan Haber Geldi
Meteoroloji'den İki Bölgeye Fırtına Uyarısı! Çok Kuvvetli Geliyor Meteoroloji'den İki Bölgeye Fırtına Uyarısı
Trump-Putin Zirvesinde Skandal! Gizli Belgeler Otelde Yazıcıda Unutuldu… Trump-Putin Zirvesinde Skandal! Gizli Belgeler Otelde Yazıcıda Unutuldu…
Trump’tan Sürpriz Diplomasi Hamlesi! Alaska Zirvesi’nden Sonra Harekete Geçti… Sadece 5 Gün Kaldı Trump’tan Sürpriz Diplomasi Hamlesi! Sadece 5 Gün Kaldı