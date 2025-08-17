Bakan Yerlikaya Duyurdu! Kırmızı Bültenle Aranan 10 Kişi Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uluslararası ve ulusal seviyede aranan 10 kişinin yakalandığını ve Türkiye’ye iadelerinin sağlandığını açıkladı. Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kırmızı bültenle aranan 6 ve ulusal seviyede aranan 4 kişinin farklı ülkelerde gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandığını duyurdu.

Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu, çocuğun cinsel istismarı, ruhsatsız silah bulundurma, hakaret, tehdit ve terör örgütüne üye olma gibi suçlardan aranan isimler bulunuyor. Yerlikaya, bu operasyonların Bulgaristan, Polonya, Gürcistan, Almanya, Kuzey Kıbrıs ve Lübnan gibi ülkelerle iş birliğiyle gerçekleştirildiğini belirtti.

Operasyonlar kapsamında A.M., N.C., A.C.B., B.Y., M.Ş. ve S.S. isimli uluslararası seviyede aranan şahıslar, ilgili ülkelerde yakalandıktan sonra Türkiye’ye getirildi. Ulusal seviyede aranan E.E., S.K., E.G. ve C.Ş. isimli kişiler de Almanya, KKTC ve Lübnan’da tespit edilerek ülkeye iade edildi.

Yerlikaya, operasyonlarda Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Interpol-Europol Daire Başkanlığı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, TEM ve Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin görev aldığını ve tüm personeli tebrik ettiğini söyledi. Bakan, “Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun Türk polisinden kaçamayacaklar” ifadelerini kullanarak, operasyonların uluslararası iş birliğiyle yürütüldüğünü vurguladı.

