Trump-Putin Zirvesinde Skandal! Gizli Belgeler Otelde Yazıcıda Unutuldu…

Alaska’da yapılan Trump-Putin zirvesine ait gizli belgeler, bir otel yazıcısında unutulunca artaya çıktı. Menülerden oturma düzenine, hatta Putin’in isminin nasıl okunacağına kadar pek çok detay belgelerde yer aldı. Olay, ABD’de 'ciddi bir profesyonel zaaf' olarak yorumlanırken, Beyaz Saray durumu yalnızca 'öğle yemeği menüsü' diyerek açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 15 Ağustos’ta Alaska’nın Anchorage kentinde gerçekleştirdiği zirveye ilişkin kritik detaylar, hiç beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı. Görüşmeye dair önemli belgeler, bir oteldeki halka açık yazıcıda unutulunca, gizli kalması gereken bilgiler ifşa oldu.

BELGELER YAZICIDA UNUTULDU, OTEL MİSAFİRLERİ BULDU

National Public Radio'nun (NPR) haberine göre, Captain Cook Oteli’nin iş merkezinde yer alan yazıcıda bırakılan belgeler, tesadüfen üç otel konuğu tarafından bulundu. Belgelerde, hem ABD hem de Rusya heyetlerinde yer alan kişilerin adları, ABD'li yetkililere ait iletişim bilgileri ve görüşmeye dair protokol notları yer alıyordu.

‘PUTİN'İN İSMİNİN TELAFFUZU’ VE MENÜ DETAYLARI DİKKAT ÇEKTİ

New York Post’un iddiasına göre, belgeler arasında Rus yetkililerin, özellikle de ‘Putin’in adının "POO-tihn" olarak telaffuz edileceğine dair notlar yer aldı. Ayrıca, liderler onuruna planlanan ancak sonradan iptal edilen öğle yemeği için hazırlanan menü ve oturma düzeni de belgelerde bulunuyordu.

Planlanan düzene göre Trump ve Putin masada birbirlerine karşı oturacaktı. Trump’ın yanında Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Hazine Bakanı Scott Bessent gibi isimler bulunurken, Putin’in yanında ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un oturması öngörülüyordu.

Menüde salata, fileto biftek, halibut olympia ve crème brûlée tatlısı yer alıyordu. Ancak yemek, zirve günü iptal edildi.

YEMEK NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Zirvenin ilk planlamasına göre, liderlerin görüşmesinin ardından yatırım danışmanları ve maliye bakanlarının da katılacağı geniş katılımlı bir yemek düzenlenecekti. Ancak iddiaya göre, Trump’ın Putin'e ‘ateşkes olmadan ikili ilişki teması yok’ mesajını vermesi üzerine, bu öğle yemeği son dakikada iptal edildi.

TRUMP’TAN PUTİN’E HEDİYE: KEL KARTAL HEYKELİ

Gizli belgelerde dikkat çeken bir başka detay ise Trump’ın Putin’e vereceği hediyeydi. Buna göre Trump, ABD'nin sembollerinden biri olan ‘Kel Kartal’ figürlü bir heykeli Rus lider için hazırlatmıştı.

ZİRVE GÜVENLİĞİ SORGULANDI

Görüşmenin sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleşmesine rağmen, belgelerin kamuya açık bir alanda unutulmuş olması ABD’de büyük eleştirilere yol açtı. UCLA Hukuk Fakültesi’nden ulusal güvenlik uzmanı Prof. Jon Michaels, durumu ‘profesyonel bir zaaf’ olarak değerlendirerek, “Bu, yönetimin dikkatsizliğinin ve beceriksizliğinin başka bir göstergesi. Yazıcılarda evrak bırakılmaz. Bu kadar basit” dedi.

Trump yönetimi daha önce de benzer güvenlik açıklarıyla gündeme gelmişti. Mart ayında Yemen’deki bir askeri operasyonla ilgili sohbet grubuna yanlışlıkla bir gazetecinin eklenmesi, geçen hafta ise Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) biriminin mesaj grubuna rastgele bir kişinin dahil edilmesi, yönetimin güvenlik protokollerini sorgulatmıştı.

BEYAZ SARAY: YEMEK MENÜSÜYDÜ

Olayın basına yansımasının ardından açıklama yapan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, belgeleri yalnızca bir ‘öğle yemeği menüsü’ olarak nitelendirerek, herhangi bir güvenlik ihlali olmadığını savundu. ABD Dışişleri Bakanlığı ise konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

