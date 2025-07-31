Anneler Dikkat! Bakan Göktaş Duyurdu, Ödemeler Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırdıklarını açıkladı. Bu kapsamda 299 bin 421 annenin hesabına yaklaşık 2,6 milyar liralık ödeme yapıldığını bildirdi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Anneler Dikkat! Bakan Göktaş Duyurdu, Ödemeler Başladı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, iktidar olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalara devam ettiklerini bildirdiği bir açıklama yaptı.

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan ettiği 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini belirterek bu çerçevede 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini bildirdi.

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu vurgulayan Bakan Göktaş, "Temmuz ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıyoruz. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 299 bin 421 annenin hesabına yaklaşık 2,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Ödemelerin herhangi bir kriter gözetilmeden çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edecek doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını ifade eden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşılabileceğini belirtti.

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