Bakanlık Duyurdu! Koruma Altındaki Çocuklara Yönelik Yeni Model Devrede

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, suça sürüklenen ya da madde bağımlılığı tedavisi süren veya tedavisi tamamlanmış çocuklara yönelik geliştirilen "Güçlendirici Bakım Modeli", 12 ildeki özel çocuk bakım merkezlerinde uygulanmaya başlandı. Model, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığıile Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde hazırlanan protokol çerçevesinde hayata geçirildi.

DESTEK TEK BİR MERKEZDEN SAĞLANACAK

Bu yeni bakım yaklaşımıyla, çocukların psikiyatrik destek, psikoterapi ve psikososyal hizmetlerden tek bir merkez aracılığıyla yararlanması sağlanacak. Böylece çocukların farklı kurumlara taşınmasına gerek kalmadan, çok yönlü bir destek süreci aynı merkezde yürütülecek. Modelin temel amacı, ailesinin sorumluluğunu yerine getiremediği ya da yaşadığı olumsuz koşullar nedeniyle ailesine dönemeyen çocukların, kapsamlı ve yoğun bir destek programıyla güçlendirilmesi olacak.

12 İLDE UYGULAMAYA BAŞLANIYOR

Toplamda 15 İhtisaslaştırılmış Çocuk Evleri Sitesi'nde hayata geçirilecek olan bu özel bakım modeli, Adana, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin, Şanlıurfa, İzmir, Manisa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Kocaeli illerinde uygulanacak. Model kapsamında, bakım altındaki çocuklara travma duyarlılığı esas alınarak daha iyileştirici ve güvenli bir ortam sunulacak; bireysel ihtiyaçlarına özel çözümlerle kapsamlı bir gelişim desteği sağlanacak.