Beyaz TV Muhabiri, Yangın Bölgesinde Kameramanı Azarladı! Tepkiler Çığ Gibi

Bursa’nın Orhaneli ve Harmancık ilçelerindeki orman yangınına müdahale eden ekipler zorlu şartlarda mücadele ederken, Beyaz TV muhabiri Büşra Nur Danişment’in kameramanına yönelik tepkisi sosyal medyada tepki çekti. Danişment’in “Tahammülsüzlük seviyem” notuyla paylaştığı görüntüler tepkilere neden oldu.

Baybars Ergün Baybars Ergün
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Bursa’nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında günlerdir devam eden orman yangını, hem doğayı hem de bölge halkını tehdit etmeye devam ediyor. Havadan ve karadan yoğun bir şekilde sürdürülen söndürme çalışmaları, ekiplerin zorlu şartlarda verdiği mücadeleyle sürüyor. Yangının kontrol altına alınması için gece gündüz çalışan ekipler, zaman zaman rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler karşısında zor anlar yaşıyor. Bu kritik süreçte, yangın bölgesini takip eden basın mensupları da çalışmaları yerinde görüntülemeye çalışıyor.

Ancak, Beyaz TV muhabiri Büşra Nur Danişment’in yangın bölgesinde çekilen bir videosu, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Danişment, zorlu koşullarda kilolarca ağırlıkla çalışan kameramana, yayınını kestiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Beyaz TV Muhabiri, Yangın Bölgesinde Kameramanı Azarladı! Tepkiler Çığ Gibi - Resim : 1

Görüntülerde, muhabirin kameramanına “Hanifi, kesme yayınımı, devam et abi, 3 dakika konuştum ya!” diyerek sinirlendiği anlar yer aldı. Danişment, bu anları “Tahammülsüzlük seviyem” notuyla sosyal medya hesabından paylaşınca, tepkiler de gecikmedi.

Beyaz TV Muhabiri, Yangın Bölgesinde Kameramanı Azarladı! Tepkiler Çığ Gibi - Resim : 2

Sosyal medya kullanıcıları, yangın gibi hassas bir konuda çalışan ekiplerin ve kameramanın fedakarlığına vurgu yaparak, Danişment’in tavrını “saygısız” ve “duyarsız” olarak nitelendirdi.

Beyaz TV Muhabiri, Yangın Bölgesinde Kameramanı Azarladı! Tepkiler Çığ Gibi - Resim : 3

Bir kullanıcı, “Ekipler canla başla yangınla mücadele ederken, kameramanın emeğine böyle bir tepki göstermek kabul edilemez” derken, bir diğeri “Afet bölgesinde şov yapmak yerine dayanışma gösterilmeli” yorumunda bulundu.

Beyaz TV Muhabiri, Yangın Bölgesinde Kameramanı Azarladı! Tepkiler Çığ Gibi - Resim : 4

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