Uçakta 'Powerbank' Krizi! Pilot Acil Dönüş Kararı Aldı, Yolcular Neye Uğradığını Şaşırdı
İstanbul Havalimanı’ndan Güney Kore'nin başkenti Seul’e gitmek üzere havalanan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağı, kalkıştan bir süre sonra rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Uçağın rotasını değiştirme sebebi ise duyanları hayrete düşürdü.
Uçakta bulunan bir yolcunun taşınabilir şarj cihazının (powerbank) koltuk arasına düşmesi ve çıkarılamaması üzerine, pilot İstanbul’a dönüş kararı aldı.
Asiana Airlines’ın Seul seferini gerçekleştiren Boeing 777 tipi uçağı, Kazakistan hava sahası üzerindeyken şaşırtan bir olay meydana geldi. Taşınabilir şarj cihazı Powerbank'ı koltuğun arasına sıkışan yolcu, durumu kabin görevlilerine bildirdi.
SEFERİ YARIDA KESTİ
Güvenlik riski oluşturabileceği gerekçesiyle uçağın kaptan pilotu, seferi yarıda keserek İstanbul’a dönmeyi tercih etti. Uçak, saat 23.25’te İstanbul Havalimanı’na güvenli şekilde iniş yaptı.
BENZER OLAY YANGINA YOL AÇMIŞTI
Daha önce Güney Kore’de benzer bir olay yaşanmış, taşınabilir şarj cihazının patlaması sonucu uçakta yangın çıkmıştı. Bu tür tehlikelerin önüne geçmek isteyen Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), havayolu firmalarına uçuş sırasında powerbank kullanımının yasaklanmasını tavsiye etmişti.
Kaynak: DHA