Film Gibi Olay! Tüfekli Tavşan Metroda Panik Yarattı: Ekipler Harekete Geçti

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İstanbul Sarıyer’de ilginç ve bir o kadar da tedirgin edici bir olay yaşandı. 27 Temmuz Pazar günü saat 16.45’te Hacıosman Metro İstasyonu’nda, elinde tüfekle tavşan kostümü giymiş bir kişi metroya bindi. Yolcular şaşkınlık ve korku içinde o anları cep telefonlarıyla kaydederken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Paylaşımlar İstanbul Emniyeti’ni harekete geçirdi. Olayı ihbar olarak değerlendiren ekipler, kimliğini belirledikleri 15 yaşındaki A.Y.’nin peşine düştü. Yapılan araştırmada A.Y.’nin Hacıosman’dan Cumhuriyet Mahallesi yönüne geçtiği belirlendi. Şüpheli kısa süre sonra Araba Yolu Caddesi üzerinde, elinde oyuncak tüfek ve yüzünde tavşan maskesiyle yakalandı.

Polis, A.Y.’nin elindeki tüfeğin ahşap bir oyuncak, maskenin ise kostüm aksesuarı olduğunu tespit etti. Ancak tehlike yarattığı gerekçesiyle hakkında “Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA