Metro İstanbul Duyurdu! Sefer Saatleri Uzatılacak

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İstanbul’un en çok kullanılan ulaşım araçları arasında yer alan metro için dikkat çeken bir açıklama geldi. Metro İstanbul, birçok metroda 30 Temmuz Çarşamba gününü 31 Temmuz Perşembe’ye bağlayan gece metro seferlerinin uzatıldığını duyurdu.

Metro İstanbul’un yaptığı duyuruda, M1A, M1B, M2, M4, M5, M6, M7 ve M8 metro hatlarının 30 Temmuz Çarşamba gününü 31 Temmuz Perşembe’ye bağlayan gece seferlerin 02.00’ye kadar uzatıldığını duyurdu.

Metro İstanbul’dan yapılan açıklama şöyle:

Kaynak: Haber Merkezi