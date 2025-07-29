Metro İstanbul Duyurdu! Sefer Saatleri Uzatılacak
Metro İstanbul çok sayıda metro hattında 30 Temmuz Çarşamba gününü 31 Temmuz Perşembe’ye bağlayan gece seferlerin uzatıldığını duyurdu.
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İstanbul’un en çok kullanılan ulaşım araçları arasında yer alan metro için dikkat çeken bir açıklama geldi. Metro İstanbul, birçok metroda 30 Temmuz Çarşamba gününü 31 Temmuz Perşembe’ye bağlayan gece metro seferlerinin uzatıldığını duyurdu.
Metro İstanbul’un yaptığı duyuruda, M1A, M1B, M2, M4, M5, M6, M7 ve M8 metro hatlarının 30 Temmuz Çarşamba gününü 31 Temmuz Perşembe’ye bağlayan gece seferlerin 02.00’ye kadar uzatıldığını duyurdu.
Metro İstanbul’dan yapılan açıklama şöyle:
#MetroDuyuru #M1A #M1B #M2 #M4 #M5 #M6 #M7 #M8 pic.twitter.com/iF8mYtBA3g— Metro İstanbul (@metroistanbul) July 29, 2025
Kaynak: Haber Merkezi