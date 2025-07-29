Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda Kimler Yer Alacak? 4 Parti İsimleri Netleştirdi, 3'ü isim Arıyor

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MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısı ile başlayan ‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin gelişmeler devam ederken, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş kurulacak komisyon için siyasi partilere resmi bir yazı göndermiş, siyasi partilerden 31 Temmuz Perşembe günü saat 17.00'ye kadar isim teslim etmelerini istemişti.

ÇALIŞMALAR AĞUSTOS AYINDA BAŞLAYACAK

Kurtulmuş, “En kısa zamanda, ağustos ayının başında bu çalışmaları başlatacağız" demişti. Komisyonda siyasi partilerin dağılımı belli oldu. İşte detaylar…

İŞTE PARTİ DAĞILIMLARI

Kurulacak Terörsüz Türkiye Komisyonu’nda partilerin dağılımı şöyle olacak: AKP 21, CHP 10, DEM Parti 4, MHP 4, İYİ Parti 3, Yeni Yol Partisi 3, HÜDA PAR 1, Yeniden Refah 1, TİP 1, EMEP 1, DSP 1 ve DP 1.

MHP'Yİ KİMLER TEMSİL EDECEK?

Komisyonda MHP'yi, Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levent Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut temsil edecek.

DEM PARTİ'Yİ KİMLER TEMSİL EDECEK?

DEM Parti'yi Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek temsil edecek.

AKP İSMİ NETLEŞTİRMEDİ

AKP’nin komisyona vereceği milletvekili isimleri ise henüz netlik kazanmadı. İYİ Parti komisyona üye vermeyeceğini açıklamıştı.

CHP'NİN ŞARTLARI VAR

Öte yandan CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, TBMM’de kurulacak süreç komisyon için "CHP olarak kendi önerdiğimiz komisyona girmeyecek halimiz yok. Elbette gireceğiz" demişti. İsim ise henüz netleşmedi.

YENİ YOL GRUBU DA İSİM KONUSUNDA KARARSIZ

Komisyona milletvekili gönderecek Yeni Yol Grubu’nun ise isim konusunda değerlendirmelerinin devam ettiği öğrenildi.

EMEK PARTİSİ'Nİ KİM TEMSİL EDECEK?

Meclis’te temsil edilen ama grubu bulunmayan siyasi partilere de komisyon için davetiye gönderildi. Türkiye İşçi Partisi (TİP) komisyona üye verme eğiliminde ancak komisyonun Anayasa yapmaya yönelik bir komisyon olması durumunda üye vermeme görüşünü benimsiyor. Emek Partisi (EMEP) komisyona üye verecek. Komisyonda yer alacak isim İstanbul Milletvekili İskender Bayhan olacak.

Yeniden Refah'ın üye verip vermeyeceği henüz belli değil. HÜDA PAR ve DSP’nin üye vereceği öğrenildi. HÜDA PAR da komisyona üye verecek ancak isim henüz netleşmedi.

Demokrat Parti de henüz komisyona üye verme konusunda karar vermedi.

DSP DE NETLEŞTİRDİ

Komisyona katılacak bir diğer isim ise Demokratik Sol Parti'den (DSP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal olacak.

Kaynak: ANKA