Yürek Yakan Görüntüler: İlayda Alkaş Öldürülmeden Bir Saat Önce Böyle Eğleniyordu...

Diyarbakır'da doğum günü kutlamasından ailesiyle dönen İlayda Alkaş, dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan cinayet zanlısı aranırken, İlayda'nın son görüntüleri ortaya çıktı.

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Diyarbakır'da 15 Temmuz'da yaşanan kan donduran olayda, 21 yaşındaki İlayda Alkaş, doğum günü kutlamasından ailesiyle dönerken, dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın silahlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan genç kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırının ardından kaçan şüpheli Cemal Alpaslan'ı yakalamak için polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Yürek Yakan Görüntüler: İlayda Alkaş Öldürülmeden Bir Saat Önce Böyle Eğleniyordu... - Resim : 1

TEHDİT EDİLDİ

İlayda Alkaş'ın annesi Hülya Alkaş'ın dehşet verici iddialarına göre, kızı Cemal Alpaslan tarafından aylarca şiddet görmüş ve dış dünyayla bağlantısı tamamen koparılmıştı. Anne Alkaş, kızının babasının tehditleri yüzünden defalarca şiddet gördüğü eski evine geri gönderildiğini de söyledi.

BEBEĞİNİ DÜŞÜRDÜ

İlayda Alkaş'ın 2 aylık hamileyken maruz kaldığı darp sonucu düşük yaptığı da öğrenildi. Yaşadığı ölüm tehditleri nedeniyle annesi ve kız kardeşiyle birlikte önce Batman'a, ardından İzmir'e ve son olarak Antalya'ya kaçarak hayata tutunmaya çalıştığı belirtilen genç kadının arkadaşına attığı mesaj ise yürekleri yaktı.

Yürek Yakan Görüntüler: İlayda Alkaş Öldürülmeden Bir Saat Önce Böyle Eğleniyordu... - Resim : 2

Genç kadının mesajı şöyle:

"İnsanın huzuru oldu mu, kimse evini kendi elleriyle yıkmaz. Baştan beri güzel bir evlilik değildi. İlk aydan itibaren zaten sorunlu bir evlilikti. Ben birçok şeye göğüs gerdim. Yuvam yıkılmasın, evlat sahibi olayım diye diye diye… Sonra beni dövdüler, çocuğumu düşürdüm.

Ondan sonra zaten hiçbir şekilde kalmak istemedim. O şekil ayrıldım. Hiçbir insan gerçekten mutlu olduğu bir evden kaçmaz, boşanmak istemez. Hayatımı inşallah daha da düzene koyacağım. Her şey düzelecek. Rabb'im yardımcım olsun. Senin de aynı şekilde."

SON GÖRÜNTÜLERİ

İlayda Alkaş'ın ölümünden bir saat önce Sur ilçesindeki Gazi Köşkü'nde arkadaşının doğum gününde çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; İlayda'nın arkadaşlarıyla birlikte halay çektiği, daha sonra oturduğu, arkadaşının da 'İloş' diyerek seslendiği anlar yer aldı.

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Kaynak: DHA

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