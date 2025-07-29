Ümraniye’de Sokak Ortasında Eski Sevgiliye Şiddet ve Silahlı Tehdit

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Ümraniye’de, 27 Temmuz 2025’te yaşanan olayda, Ferhat K. (27) adlı şahıs, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Funda C.’yi sokak ortasında darp etti. Elinde kuru sıkı tabanca bulunan Ferhat K., Funda C.’yi tekme ve tokatla yere yatırarak saldırdı, ardından başına silah doğrulttu. Çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, bir kişi bağırarak şüpheliyi durdurmaya çalıştı, bir diğeri ise ikna etmeye çabaladı. Olay yerinden kaçan Ferhat K., sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından “tehdit ve kasten yaralama” suçlarından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

ŞÜPHELİDEN İTİRAFLAR

Ferhat K., savcılıkta verdiği ifadede, Funda C. ile 16 ay boyunca ilişki yaşadığını ve 20 gün önce ayrıldıklarını belirtti. 26 Temmuz’da yeni sevgilisiyle paylaştığı bir fotoğrafın ardından Funda C.’nin ortak kullanılan TikTok hesabının adını değiştirdiğini ve kendi fotoğrafına montaj yaparak bikini giymiş gibi gösterdiğini iddia etti. Funda C.’nin kendisine başka bir erkekle çekilmiş müstehcen fotoğraflar gönderdiğini ve telefonla tartıştıklarını öne süren şüpheli, “Karşılıklı küfürleştik ama onu tehdit etmedim” dedi.

Olay günü Funda C.’nin aracını gördüğünü ve lastiklerini çakıyla kestiğini itiraf eden Ferhat K., “Aracıma bindim, sonra Funda’yı iki kişiyle gördüm. Arkalarından yürüdüm, seslendim, bir tokat attım, yere düştü, karnına tekme attım. Kuru sıkı tabancamı korkutmak için doğrulttum, ‘Basayım mı’ dedim, sonra silahı belime koyup ayrıldım” diye konuştu. Şüpheli, olaydan 3-4 saat sonra Funda C. ile buluştuğunu, kahve içip konuştuklarını ve kadının şikayetçi olmayacağını söylediğini iddia etti. Ayrıca, Funda C.’nin lastiklerini değiştirdiğini ve birlikte otele gittiklerini, ancak sabah ilişkilerini bitirdiğini söyleyince Funda C.’nin şikayetçi olduğunu öne sürdü.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Savcılık, Ferhat K.’nin ifadelerinin ardından “tehdit, kasten yaralama ve mala zarar verme” suçlarından tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk etti.

Kaynak: İHA