Niğde'de Acı Olay: 6 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi

Niğde’nin Çiftlik ilçesinde oyun oynarken traktör römorkunun altında kalan 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Niğde'de Acı Olay: 6 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi
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Niğde'nin Çiftlik ilçesinde traktör römorkunun altında kalan 6 yaşındaki çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, Çiftlik ilçesine bağlı Murtaza köyünde meydana geldi. Evlerinin yakınındaki köy yolunda oyun oynayan 6 yaşındaki M.Ş., 58 yaşındaki G.Z. idaresindeki 51 AD 938 plakalı traktörün römorkunun altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan çocuk, ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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