Ümraniye'de Sokak Ortasında Erkek Dehşeti: Kafasına Silah Dayayıp Darbetti

Ümraniye’de elinde tabanca bulunan bir erkek, genç bir kadını herkesin gözü önünde darbetti. Kadını yerdeyken silahla tehdit eden saldırgan, çevredekilerin çığlıklarına rağmen durmadı. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.

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Türkiye'de kadınlar ve çocuklar hiçbir yerde güvende değil. Kadına yönelik dehşetin bu seferki adresi İstanbul oldu.

Ümraniye’de bir kadın, sokak ortasında silahlı bir erkeğin saldırısına uğradı. Elindeki tabancayla kadını önce tekme ve tokatlarla darbeden saldırgan, çevredeki vatandaşların engelleme çabalarına rağmen şiddetini sürdürdü.

Kadının yere oturduğu sırada bu kez kafasına silah doğrultan şüpheliye, mahalleliler bağırarak engel olmaya çalıştı.

O sırada yoldan geçen bir kişi, saldırganı ikna etmeye çalışarak olay yerinden uzaklaştırdı. Şüphelinin kadına saldırı anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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Kaynak: DHA

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