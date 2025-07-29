Ümraniye'de Sokak Ortasında Erkek Dehşeti: Kafasına Silah Dayayıp Darbetti

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Türkiye'de kadınlar ve çocuklar hiçbir yerde güvende değil. Kadına yönelik dehşetin bu seferki adresi İstanbul oldu.

Ümraniye’de bir kadın, sokak ortasında silahlı bir erkeğin saldırısına uğradı. Elindeki tabancayla kadını önce tekme ve tokatlarla darbeden saldırgan, çevredeki vatandaşların engelleme çabalarına rağmen şiddetini sürdürdü.

Kadının yere oturduğu sırada bu kez kafasına silah doğrultan şüpheliye, mahalleliler bağırarak engel olmaya çalıştı.

O sırada yoldan geçen bir kişi, saldırganı ikna etmeye çalışarak olay yerinden uzaklaştırdı. Şüphelinin kadına saldırı anları, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA