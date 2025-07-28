CHP'den 'Komisyon' İçin Son Karar! CHP Sözcüsü Deniz Yücel Şartları Açıkladı

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), bugün Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sürerken CHP Parti Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, basın toplantısı düzenleyerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yücel, özellikle son dönemde kamuoyunda tartışma konusu olan ve terör örgütü PKK’lı bir grubun silah bırakması sonrası başlatılan sürece yönelik TBMM’de kurulacak komisyona CHP’nin katılım koşullarını netleştirdi.

Yücel, MYK toplantısında İzmir Milletvekili ve Gölge Adalet Bakanı Gökçe Gökçen’in, CHP’nin daha önce kurduğu “Demokrasi ve Adalet Komisyonu” çalışmaları hakkında bir sunum yaptığını, grup başkanvekillerinin de MYK’yı bilgilendirdiğini aktardı. CHP’nin kendi önerdiği bir komisyona katılmama gibi bir durumunun söz konusu olamayacağını vurgulayan Yücel, “Millet, milletvekillerini çalışsınlar diye görevlendiriyor. Elbette komisyona gireceğiz. Ancak ‘adını biz belirleriz, istediğimiz nisapla karar alırız’ gibi bir işin içinde olmayız” dedi.

EŞİT TEMSIL VEYA NİTELİKLİ ÇOĞUNLUK ŞARTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, komisyonun işleyişine ilişkin “eşit temsil” veya “nitelikli çoğunlukla karar alınması” gerektiğini açıkça ifade ettiğini belirten Yücel, “Demokratikleşmeyle ilgili bir komisyon kuruluyor. Bu komisyonun Türkiye’ye etkili ve olumlu katkılar sağlayacak kararlar alması bekleniyor. Komisyonun işleyişinde demokrasi istemek en doğal hakkımız. Yetkili bir ağızdan, komisyonda eşit temsil veya nitelikli çoğunlukla karar alınacağına dair bir açıklama yapılsın, biz de komisyona girelim” şeklinde konuştu.

'CHP, KOMİSYONDA TÜM KESİMLERİN SİGORTASIDIR'

Yücel, CHP’nin komisyonda başta şehit aileleri ve gaziler olmak üzere, terörden zarar görmüş tüm kesimlerin haklarını koruyacağını vurguladı. “CHP’nin olduğu yerde üniter devlet tartışılmaz, Anayasa değişikliği tartışılmaz. CHP varsa kimse korkmasın. Asıl risk, CHP’nin komisyonda olmamasıdır” diyen Yücel, partilerinin komisyonda denetim ve itiraz görevini üstleneceğini belirtti. Ancak, “Diyarbakır’da demokrasi, İstanbul’da otokrasi” veya “Doğu’da barış, İstanbul’da savaş” gibi yaklaşımlara izin vermeyeceklerini, “Yeni düşman CHP” gibi bir oyunun parçası olmayacaklarını da net bir şekilde ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi