DEM Parti İmralı Heyetinden Öcalan İle Görüşme Sonrası İlk Açıklama

DEM Parti heyetinin dün İmralı’da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile yaptığı 3,5 saatlik görüşmeye dair açıklama yaptı. Açıklamada, Öcalan’ın TBMM’de süren komisyon çalışmalarının barış ve demokrasi adına kapsamlı ve kapsayıcı bir yaklaşımla önemli katkılar sunmasını beklediği ifade edildi.

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DEM Parti İmralı Heyetinden Öcalan İle Görüşme Sonrası İlk Açıklama
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DEM Parti İmralı heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile dün yaptıkları görüşmenin ardından yazılı açıklamada bulundu.

Görüşmenin 3,5 saat sürdüğü belirtilen açıklamada, görüşmede DEM heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve siyasi parti lideriyle yapılan görüşmelerin değerlendirildiği ifade edildi.

'SİLAH İMHA TÖRENİYLE İLGİLİ BİLGİ AKTARILDI'

"11 Temmuz’da gerçekleşen silahların imha edilme töreniyle ilgili izlenimler ve törenin yansımaları hakkında bilgi aktarıldı" denilen açıklamada, terör örgütü lideri Öcalan'ın da törenin gerçekleştirilme biçimini, sergilenen irade, inanç ve barış kararlılığını çok değerli bulduğunu belirttiği kaydedildi.

'KOMİSYON' VURGUSU

Açıklamada "TBMM gündemindeki komisyon çalışmasının kapsamlı ve kapsayıcı bir yöntemle barış ve demokrasi adına önemli katkılar sunmasını beklediğini vurguladı" ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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