Barınmak Artık Lüks: 'Asgari Ücret Ev Tutmaya Yetmiyor'

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CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye genelinde derinleşen kira krizine dikkat çekerek sert eleştirilerde bulundu. Ortalama kiraların asgari ücretin üzerine çıktığını vurgulayan Kış, “Asgari ücret ev tutmaya yetmiyor, emekli ise hayatta kalmaya çalışıyor." dedi.

2025 yılı itibarıyla net asgari ücretin 22.104 TL olduğunu hatırlatan Kış, Türkiye genelinde ortalama kira bedelinin 25 bin TL’yi aştığını, İstanbul gibi büyükşehirlerde bu rakamın 30 bin TL’ye dayandığını söyledi. Mersin’de ise merkez ilçelerde kira fiyatlarının 30 bin TL’ye ulaştığını kaydeden Kış, “Bu tablo sosyal devlet anlayışının çöktüğünün resmidir.” ifadelerini kullandı.

CHP'NİN ÖNERİLERİ REDDEDİLDİ

CHP Grubu’nun barınma krizinin çözümü için Meclis’e sunduğu araştırma önergelerinin AKP ve MHP oylarıyla reddedildiğini söyleyen Kış, “Çünkü onlar için öncelik halk değil, rant düzeni” diyerek tepkisini dile getirdi.

'SOSYAL KONUT YOK'

Türkiye genelinde 300 bini aşkın boş konut bulunduğunu ancak kamunun bu sürece müdahale etmediğini belirten Kış, fahiş kira artışlarının tamamen başıboş bir piyasa koşulunda şekillendiğini söyledi. “Barınma hakkı anayasal bir haktır ve piyasanın insafına bırakılamaz” diyen Kış, çözüm için sosyal konut üretimi, kira denetimi ve boş konutlara yasal düzenleme çağrısı yaptı.

Kış, "Barınma hakkı, devletin en temel yükümlülüklerinden biridir. Bu hak piyasanın, fırsatçıların, spekülatörlerin insafına bırakılamaz. Sosyal konut üretimi acilen artırılmalı, kira piyasası denetlenmeli ve boş konutlara düzenleme getirilmelidir. Aksi halde bu kriz sadece ekonomik değil, toplumsal bir yıkıma dönüşür." diye konuştu.

'CHP SESSİZ KALMAYACAK'

Gülcan Kış, Meclis kapanmadan önce hem asgari ücrete hem de emekli maaşlarına ara zam yapılması için çağrı yaptıklarını ancak bunun da reddedildiğini hatırlatarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Saraydan bakınca bu kriz görünmeyebilir ama biz sahadayız. Vatandaşla, emekliyle, kiracıyla konuşuyoruz. Çocuğuyla sokakta kalan bir aileye sırt çevirecek durumda değiliz. CHP olarak bu adaletsiz düzene karşı mücadeleyi sürdüreceğiz. Halkın barınma hakkı bizim önceliğimizdir.”