Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarih Verdi: Trump ve Putin ile Kritik İstanbul Zirvesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu hafta ABD Başkanı Trump ve Rusya lideri Putin ile İstanbul'da görüşme ihtimalinin olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı, Rusya-Ukrayna müzakerelerinde İstanbul'un rolünü hatırlatarak "Onları İstanbul'da buluşturma gayretindeyiz" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tarih Verdi: Trump ve Putin ile Kritik İstanbul Zirvesi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeme ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Birçok ilde devam eden yangınlar ve söndürme çalışmaları hakkında konuşan Cumhurbaşkanı, İstanbul'da sürdürülen Rusya-Ukrayna savaşı konusundaki arabuluculuk müzakerelerine de değindi. Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i İstanbul'da bir araya getirme gayretinde olduklarını bildirdi.

YANGINLARDA SON DURUM

Devam eden yangınları işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yangınlar Karabük, Safranbolu, Antalya Gazipaşa, Uşak Sivaslı'da devam ediyor. Buralarda 27 uçak şu anda aktif. 105 helikopterle yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor. 6 bin kara aracı ve 25 bin personel bu mücadeleyi sürdürüyor" diye konuştu.

RUSYA-UKRAYNA GÖRÜŞMELERİ

Rusya ile Ukrayna konusundaki son buluşmanın İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda gerçekleştiğini hatırlatan Erdoğan, "Çırağan'daki buluşmayı benim adıma Dışişleri Bakanım yürüttü. Dışişleri Bakanım oradaki görüşmeleri yürütürken Rusya ve Ukrayna heyetleri bir araya gelerek onlar da görüşmelerini yaptılar" dedi.

TRUMP-PUTİN ZİRVESİ

Türkiye'nin arabuluculuk görevi yaptığı müzakerelerde Trump ile Putin'i bir araya getirme arzuları olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı, "Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim. Onları İstanbul'da buluşturma gayretindeyiz" ifadelerini kullandı

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Kaynak: Haber Merkezi

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