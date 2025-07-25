MHP’nin İlk 'Terörsüz Türkiye' Toplantısının Yeri ve Tarihi Belli Oldu

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “MHP İl Başkanları Toplantısı Nedeniyle” yaptığı yazılı açıklamada değerlendirmelerde bulundu.

Yalçın, şunları söyledi: "Sayın Devlet Bahçeli; rayından çıkmak üzere olan her siyasi meselede ileri görüşlülüğü ve bilge liderliğiyle ön almıştır. Hem politik, hem de toplumsal barış ve esenlik ortamının temininde pozitif rol üstlenmiştir. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Türk demokrasisine arız olan hastalıkların tedavisinde bir siyaset hekimi işlevi üstlenmiştir. Bu hastalıklara isabetli teşhisler koyarak faydalı, rahatlatıcı ve iyileştirici reçeteler yazmıştır. Sayın Devlet Bahçeli, en keskin politik çatışma ve mücadelelerin orta yerinde bile hep siyasi uzlaşma ve diyalog ortamının tesisine odaklanmıştır. O; rakiplerinin dahi beklemediği şaşırtıcı adımlar atarak gündemi olumlu yönde değiştirmiş veya belirlemiştir. Bilindiği gibi, Sayın Devlet Bahçeli, Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in birinci kuşak temsilcilerindendir. Kendisi, liderlik ettiği siyasi hareketin doğuşundan beri içinde yer almıştır.

“Türkiye’ye dönük hesaplarını birer birer gözden geçirmek zorunda kalmışlardır” diyen MHP’li Yalçın, şunları aktardı: “Ekonomi başta olmak üzere, mevcut sorunlarına rağmen Türkiye, doğru yoldadır. Türkiye; sorunlarını tek tek çözecek, önündeki engelleri bir bir aşacaktır”

‘MUHALEFET GÜRUHU, GAFLET VE HATTA DALALET UYKUSUNDA’

Açıklamasında CHP'de dahil olmak üzere muhalefet partilerinde yaşananlara da değinen Yalçın, Bütün bu hakikatleri yabancılar bile idrak etmiş ama bizdeki müzmin muhalefetle sözde milliyetçi mikro partiler bir türlü mevzuya uyanamamıştır. CHP dâhil muhalefet güruhu, gaflet ve hatta dalalet uykusundadır. CHP, parti içi çekişmeler ve belediyelerindeki yolsuzlukların travmasında kaybolup oyuna oynaşa düşmüştür. CHP’nin sözcülerinden, Türkiye’nin meselelerine dair bir tek somut çözüm önerisi işitilmemektedir. CHP sözcüleri; MHP’ye saldırmakla, iktidara sövmekle meşguldür. Ya MHP muarızlığından beslenen, sözde milliyetçi particiklere ne demelidir? Bunlar, Türk milliyetçiliğinin temel ahlaki düsturlarını unutmuş, Batı’daki benzerlerine özenen; Nazist, faşist ve ırkçı partilere dönüşmüşlerdir. Alayının gözleri kör, kulakları sağırdır. Bilinçleri kapalıdır. Alayı siyasi sekerat hâlindedir. Boğazlarına dolanan hıyanetleri, canlarını almak üzeredir. Yine ülkemizde devlet politikası hâline gelen bir başka husus da Sayın Devlet Bahçeli’nin siyasi diyalog hamlesiyle başlattığı Terörsüz Türkiye hedefidir” ifadelerini kullandı.

İLK TOPLANTI ERZURUM'DA

‘Terörsüz Türkiye’ sürecine ilişkin mesajlarda veren Yalçın, şunları aktardı: “Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları'nın ilki, 9 Ağustos 2025 Cumartesi günü Erzurum ilimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Toplantıya katılacak MHP Divan üyeleri, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatlarımızın görevlileri; bir gün öncesinden, merkez ittihaz edilen Erzurum başta olmak üzere, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Gümüşhane, Rize, Trabzon ve Tunceli illerine dağılarak bire bir temaslara başlayacaklardır. Toplantılarımıza davet edilecek ticaret ve sanayi odaları, ziraat odaları, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek birlikleri ve sendikalar, sivil toplum kuruluşları, dernek ve vakıflar, şehit ve gazi dernekleri, yerel yöneticiler, muhtarlar ve vatandaşlarımızla görüşmeler gerçekleştirilecektir. Görüşmelerde, Terörsüz Türkiye gündemine ve Türkiye’nin güncel meselelerine dair kapsamlı durum değerlendirmesinde ve fikir alışverişinde bulunulacaktır. Ayrıca şimdiden tekrar duyurmuş olalım: Erzurum’dan sonraki ikinci toplantı da, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü, İstanbul ilimizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. İstanbul merkezli toplantımızın katılımcı illeriyse Çanakkale, Düzce, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Zonguldak olacaktır."

Kaynak: ANKA