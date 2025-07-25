Numan Kurtulmuş'tan Partilere 'Komisyon' Yazısı! Tarih ve Saat Verdi

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, ‘Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında kurulacak komisyon için siyasi partilere resmi bir yazı gönderdi. Bu yazı, TBMM’de grubu bulunan partilerden 31 Temmuz 2025 saat 17.00’ye kadar komisyon üyelerinin isimlerini bildirmelerini içeriyor.

Kurtulmuş'un siyasi parti gruplarına gönderdiği yazıya göre, TBMM'de 51 kişilik liste belirlendi. Komisyonda AKP 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol 3'er milletvekili ile temsil edilecek.

Ayrıca, TBMM'de grubu bulunmayan HÜDA PAR, Yeniden Refah, TİP, EMEP, DSP ve DP de komisyonda 1'er milletvekili bulunduracak.

Kaynak: Haber Merkezi