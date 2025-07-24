Özel'den Kurtulmuş ile Görüşme Sonrası İlk Açıklama: 'Meselenin Nereye Ereceğini Duyduktan Sonra...'

Bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu. Özel, “Biz kendi pozisyonumuzu tarif ettik. Meselenin nereye ereceğini Sayın Başkan’ın çalışmaları sonunda duyacağız. Duyduktan sonra kendi kararımızı vereceğiz” dedi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel bugün TBMM'de "Terörsüz Türkiye" gündemiyle Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ardından da MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüştü. CHP Lideri Özel, Kalın ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'KENDİ POZİSYONUMUZU TARİF ETTİK'

Özel, Meclis Başkanı Kurtulmuş ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak sorulan "Komisyona ilişkin çekincelerinize yanıt alabildiniz mi, üye verecek misiniz" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Süreç devam ediyor. Biz CHP olarak pozisyonumuzu tarif etmiştik. Onu detaylı olarak Meclis Başkanlı ile de paylaştık. Şimdi benim söyleyebileceğim bir şey yok."

Özel, "Taleplerinizle ilgili olumlu adımlar var mı" sorusunu ise "Olumlu-olumsuz adım falan hepsini ilerideki günlerde göreceğiz. Biz kendi pozisyonumuzu tarif ettik. O tarafın, Sayın Başkan'ın çalışmaları sonunda nereye ereceğini meselenin duyacağız. Duyduktan sonra kendi kararımızı vereceğiz" ifadeleriyle yanıtladı.

Özgür Özel ve MİT Başkanı Kalın'dan 'Terörsüz Türkiye' GörüşmesiÖzgür Özel ve MİT Başkanı Kalın'dan 'Terörsüz Türkiye' GörüşmesiGüncel

Kaynak: ANKA

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Özgür Özel Numan Kurtulmuş
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