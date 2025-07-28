CHP'den İktidara ‘Toplu Sözleşme’ Tepkisi: ‘Bakanın Siyasi Takvimine Kurban Edildi’

CHP Emek Büroları, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin öne alınmasını sert sözlerle eleştirdi. Görüşme tarihinin bakanlık kararıyla keyfi biçimde öne çekilmesini hukuksuzluk olarak nitelendiren CHP'li yetkililer, sürecin “şahsım devleti” anlayışının bir yansıması olduğunun savundu.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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CHP'den İktidara ‘Toplu Sözleşme’ Tepkisi: ‘Bakanın Siyasi Takvimine Kurban Edildi’
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Emek Büroları, 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin öne alınmasına sert tepki gösterdi. CHP'li yetkililer, görüşme tarihinin bakanlık kararıyla keyfi biçimde öne çekilmesini hukuksuzluk olarak nitelendirirken, sürecin “şahsım devleti” anlayışının bir yansıması olduğunu vurguladı.

CHP, Türkiye’nin her alanda bir çürüme ve yozlaşma sürecinden geçtiğini belirterek, özellikle emekçilerin ve sabit gelirli kesimlerin sosyal ve ekonomik haklarının ağır şekilde geriletildiğine dikkat çekti. “Bu ülkenin kurumsal hafızası yok ediliyor, liyakat değil sadakat esas alınıyor” ifadelerine yer verilen açıklamada, kamu çalışanlarının en temel haklarının dahi iktidar eliyle gasp edildiği savunuldu.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ YASA DIŞI BİÇİMDE BAŞLATILDI

CHP Emek Büroları, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu'nun 31. “Toplu sözleşme görüşmelerine, ağustos ayının ilk işgünü başlanır” maddesini hatırlatarak, toplu sözleşme görüşmelerinin ağustos ayının ilk iş günü başlaması gerektiğini belirtti. , Bakanın yurtdışı seyahati gerekçe gösterilerek görüşmelerin bu takvimden önce başlatılması, "kanuna açıkça aykırı" ve "korsan bir süreç" olarak tanımlandı.

Açıklamada, sendikaların görüşmeleri öncesinde üyeleriyle bir araya gelip taleplerini belirlemesinin demokratik bir zorunluluk olduğu belirtilirken, sürecin öne çekilmesinin bu hakkı ortadan kaldırdığı ifade edildi. CHP, bunun yalnızca sendikal örgütlenme özgürlüğüne değil, anayasal haklara da açık bir saldırı olduğunu savundu.

'KAMU EMEKÇİSİNİN HAKKINI NASIL SAVUNACAKSINIZ?'

"Buradan açıkça söylüyoruz: Aileleriyle birlikte en az 18 milyonu yakından ilgilendiren bu süreç, Bakan beyin kişisel takvimine uyduruluyorsa, kamu emekçisinin hakkını kime karşı, nasıl savunacağı sorusu ortadadır" diyen CHP yetkilileri, mevcut uygulamanın tek adam rejiminin kuralsızlık ve keyfilik anlayışıyla birebir örtüştüğünü belirtti.

CHP, iktidarın bir zamanlar "yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklarla mücadele" vaadiyle yola çıktığını, bugün ise “keyfilik, kuralsızlık ve kayırmacılık” rejimine dönüştüğünü ifade etti. Açıklamada, kamu emekçilerinin haklarını koruması gereken yandaş sendikaların da bu düzene sessiz kaldığı, sarı sendikacılığın emekçiden yana değil iktidardan yana saf tuttuğu belirtildi.

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