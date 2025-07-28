DEM Parti Komisyon Üyelerini Belirledi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) "Terörsüz Türkiye" başlığıyla kurulan yeni çözüm süreci komisyonuna siyasi partilerden temsilci bildirimleri sürüyor. DEM Parti, komisyona katılacak dört milletvekilini netleştirdi.

DEM Parti Komisyon Üyelerini Belirledi
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

DEM Parti, yeni çözüm süreciyle ilgili TBMM'de kurulacak komisyona göndereceği isimleri belirledi. DEM Parti tarafından görevlendirilen isimler arasında Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili ve aynı zamanda Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek yer aldı. Parti, bu isimlerle çözüm sürecine aktif katkı sunmayı hedefliyor.

KOMİSYONDA 51 MİLLETVEKİLİ YER ALACAK

Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından siyasi partilere gönderilen yazı doğrultusunda oluşturuluyor. 51 milletvekilinden oluşacak komisyonda; AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4’er, İYİ Parti ve Yeni Yol 3’er milletvekiliyle temsil edilecek. TBMM’de grubu bulunmayan bazı partilerden de komisyona 1’er üye alınacak.

İLK TEMSİLCİLER MHP'DEN

MHP, komisyona ilk temsilci bildiren parti olmuştu. Genel Başkan Devlet Bahçeli, partisinin komisyona göndereceği isimleri Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut olarak açıklamıştı. İYİ Parti ise komisyona üye vermeme yönündeki kararını daha önce kamuoyuna duyurmuştu.

Çözüm sürecine ilişkin yeni dönemin yol haritası, örgütün silah bırakma töreninin ardından hız kazanan komisyon çalışmalarıyla netleşecek. Siyasi partilerden gelen temsilcilerin katkılarıyla, taraflar arasındaki müzakere ve önerilerin Meclis çatısı altında kurumsal bir yapıyla sürdürülmesi amaçlanıyor.

AKP, MHP ve DEM Parti Sahaya İniyor... 'Ortak Vatan' ZirvesiAKP, MHP ve DEM Parti Sahaya İniyor... 'Ortak Vatan' ZirvesiSiyaset
Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye Komisyonu İçin Tarih Verdi! Çalışmalar Ne Zaman Başlayacak?Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye Komisyonu İçin Tarih Verdi! Çalışmalar Ne Zaman Başlayacak?Güncel
MHP'den Komisyona 4 Üye! İşte O İsimler...MHP'den Komisyona 4 Üye! İşte O İsimler...Siyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
DEM Parti Meclis
Astrolog Uyardı: Asla Evlenilmeyecek Erkekler İşte Bu 3 Burçtan Çıkıyor Astrolog Uyardı: Asla Evlenilmeyecek Erkekler İşte Bu 3 Burçtan Çıkıyor
Evdeki Bu Malzeme Meğer Bahçıvanların 'Sıvı Altın' Sırrıymış! Solmuş Bitkiler Bile Resmen Dile Geliyor Evdeki Bu Malzeme Meğer Bahçıvanların 'Sıvı Altın' Sırrıymış!
CHP Lideri Özel'den Orman Yangını Tepkisi, 'Bu Bir Devletsizlik Krizi' Orman Yangını Tepkisi, 'Bu Bir Devletsizlik Krizi'
Tülay Hatimoğulları'ndan Orman Yangınları Tepkisi Tülay Hatimoğulları'ndan Orman Yangınları Tepkisi
ÇOK OKUNANLAR
İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Oranlar Düşüyor, İşte Son Rakamlar... İhtiyaç Kredisi Çekecekler Dikkat! Oranlar Düşüyor, İşte Son Rakamlar...
CHP'li Vekil Olay Yerinden Aktardı! Bursa'daki Yangında Korkunç Sabotaj İddiası: 'Benzin Dökülerek Ateşlendi' Bursa'daki Yangında Korkunç Sabotaj İddiası: 'Benzin Dökülerek Ateşlendi'
Türkiye'nin Teknoloji Devi İflasın Eşiğinde: Yılların Markasında Kriz Derinleşti Türkiye'nin Teknoloji Devi İflasın Eşiğinde: Yılların Markasında Kriz Derinleşti
Ünlü İngiliz Komedyen İstanbul’da Gözaltına Alındı, 3 Yıla Kadar Hapsi İsteniyor Ünlü İngiliz Komedyen İstanbul’da Gözaltına Alındı
Fenerbahçe'ye Piyango! Juventus Sıcak Bakıyor Fenerbahçe'ye Piyango! Juventus Sıcak Bakıyor