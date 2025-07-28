DEM Parti Komisyon Üyelerini Belirledi

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DEM Parti, yeni çözüm süreciyle ilgili TBMM'de kurulacak komisyona göndereceği isimleri belirledi. DEM Parti tarafından görevlendirilen isimler arasında Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Erzurum Milletvekili ve aynı zamanda Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eşsözcüsü Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek yer aldı. Parti, bu isimlerle çözüm sürecine aktif katkı sunmayı hedefliyor.

KOMİSYONDA 51 MİLLETVEKİLİ YER ALACAK

Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından siyasi partilere gönderilen yazı doğrultusunda oluşturuluyor. 51 milletvekilinden oluşacak komisyonda; AK Parti 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4’er, İYİ Parti ve Yeni Yol 3’er milletvekiliyle temsil edilecek. TBMM’de grubu bulunmayan bazı partilerden de komisyona 1’er üye alınacak.

İLK TEMSİLCİLER MHP'DEN

MHP, komisyona ilk temsilci bildiren parti olmuştu. Genel Başkan Devlet Bahçeli, partisinin komisyona göndereceği isimleri Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut olarak açıklamıştı. İYİ Parti ise komisyona üye vermeme yönündeki kararını daha önce kamuoyuna duyurmuştu.

Çözüm sürecine ilişkin yeni dönemin yol haritası, örgütün silah bırakma töreninin ardından hız kazanan komisyon çalışmalarıyla netleşecek. Siyasi partilerden gelen temsilcilerin katkılarıyla, taraflar arasındaki müzakere ve önerilerin Meclis çatısı altında kurumsal bir yapıyla sürdürülmesi amaçlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi