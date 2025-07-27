Tülay Hatimoğulları'ndan Orman Yangınları Tepkisi

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, orman yangınlarına tepki gösterdi. "Gölgesinde dinlenebileceğimiz tek bir ağaç kalmadığında mı etkili bir müdahale başlatılacak?" diye soran Hatimoğulları, kritik çağrıda bulundu.

Tülay Hatimoğulları'ndan Orman Yangınları Tepkisi
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Hatimoğulları, şu ifadelere yer verdi:

"Ülkenin dört bir yanında günlerdir devam eden yangınlar yüreğimizi yakıyor. Yaşanan tüm felaketlerde benzer acıları tekrar ve tekrar yaşıyoruz…Gölgesinde dinlenebileceğimiz tek bir ağaç kalmadığında mı etkili bir müdahale başlatılacak? Sorumlular hamaset dolu açıklamalar yerine acilen seferberlik haliyle ülkenin dört bir yanında çalışma yürütmeli. Gece çalışabilen yangın söndürme uçakları ve helikopterler sağlanmalı, yerel yönetimlerin yangınlara müdahalesinde yetki ve imkanları artırılmalı."

Kaynak: ANKA

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