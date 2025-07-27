Ali Mahir Başarır'dan İktidara Orman Yangınları Tepkisi

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan orman yangınlarına ilişkin iktidara sert sözlerle seslendi. "Yıllardır süren basiretsizliğin, liyakatsizliğin, umursamazlığın, ihmallerin sonuçlarını yaşıyoruz!" diyen Başarır, "Ne uçak takip sistemleri var ne gece görüşlü hava araçları..." ifadelerini kaydetti.

Ali Mahir Başarır'dan İktidara Orman Yangınları Tepkisi
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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'nin farklı bölgelerinde etkili olan orman yangınlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"Birçok kentimiz, doğamız yanıyor! Bursa’daki korkunç yangının geride bıraktığı manzara içler acısı!" diyen Başarır şunları kaydetti:

"Maalesef dünkü müdahale sırasında kalp krizi geçiren bir itfaiye erimizi kaybettik, kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Yıllardır süren basiretsizliğin, liyakatsizliğin, umursamazlığın, ihmallerin sonuçlarını yaşıyoruz! Ne güçlü bir hava ve kara filosu var, ne küresel ısınmaya dair yapılmış hazırlık! Ne uçak takip sistemleri var ne gece görüşlü hava araçları... Orman Genel Müdürlüğü orman yollarını bakımdan geçirmiyor, tasarruf diye kara aracı kiralamıyor, personele koruyucu malzeme bile almıyor! Buna ‘yangın mevsimi’ deyip geçemeyiz! Ülkenin her yerinden alevler yükseliyor. Ormanlarla birlikte içindeki binlerce canlı diri diri yanıyor. Geçen haftadan bu yana 11 insanımız öldü. Binlerce yurttaşımızın malı zarar gördü. Sorumlusu ise sarayında oturuyor!"

Kaynak: ANKA

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