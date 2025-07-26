MHP'den Komisyona 4 Üye! İşte O İsimler...

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan komisyona katılacak üyeleri açıkladı. Buna göre, komisyonda Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levet Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut katılacak.

CHP'YE TEPKİ

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin mezkur komisyona katılmayı şartlara bağlaması ve sürekli ayak diremesi esasen “Terörsüz Türkiye”den duyduğu kaygının eseridir" diyerek CHP'yi eleştiren Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi tek ses, tek nefes, tek yürek halinde Terörsüz Türkiye’ye inanmakta; aynı zamanda siyasi çıkar hesabı yapmadan, nefsin tasallutuna kapılmadan, sağın solun tahrik ve telkinine aldırmadan önce ülkem ve milletim anlayışına barış ve kardeşlik ruhuyla bağlanmaktadır" dedi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Bahçeli, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi. Terör devleti İsrail'in Gazze'ye gıda ve su ulaşımını engellemesinin eşi benzeri görülmemiş kana susamışlık olduğunu söyleyen Bahçeli, "İsrail hükümetine inanıyorum ki en ağır faturayı savaş karşıtı İsrail toplumu kesecektir" diye konuştu.

Bahçeli, Fransa'nın Filistin'i tanımasının da son derece saygın bir karar olduğunu da ekledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Bahçeli, YPG/PYD'nin 10 Mart 2025 mutabakatına hala riayet etmemesini tarihi bir yanlış olarak nitelendirerek "Süreci ağırdan alması, gelişmeleri sakatlama arayışı kabul edilemez bir çirkefliktir. Tarihi geriye sarmak hayal ötesi bir beklentidir. Artık terörizmle geçirilecek bir anımız kalmamıştır" diye konuştu.

'MHP'NİN BİRLİĞİ' VURGUSU

Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalıştığını belirtti. "Tek ses, tek nefes, tek yürek halinde ülkem ve milletim anlayışıyla barış ve kardeşlik ruhuna bağlıyız" diyen Bahçeli, kısa süre önce yapılan İl Başkanları Toplantısı'nın bu kararlılığın göstergesi olduğunu ifade etti. MHP lideri açıklamasını, "Diri tutulan duyguların ve milli birlik ruhunun sonunda hak ve hakikatin tecellisi mutlaka gerçekleşecektir" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi