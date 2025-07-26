MHP'den Komisyona 4 Üye! İşte O İsimler...

MHP lideri Bahçeli, Terörsüz Türkiye süreci için kurulan komisyona 4 üye vereceklerini açıkladı. Bu üyeler Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut oldu.

Son Güncelleme:
MHP'den Komisyona 4 Üye! İşte O İsimler...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan komisyona katılacak üyeleri açıkladı. Buna göre, komisyonda Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Sakarya Milletvekili Muhammet Levet Bülbül, Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk ve Tokat Milletvekili Yücel Bulut katılacak.

CHP'YE TEPKİ

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin mezkur komisyona katılmayı şartlara bağlaması ve sürekli ayak diremesi esasen “Terörsüz Türkiye”den duyduğu kaygının eseridir" diyerek CHP'yi eleştiren Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi tek ses, tek nefes, tek yürek halinde Terörsüz Türkiye’ye inanmakta; aynı zamanda siyasi çıkar hesabı yapmadan, nefsin tasallutuna kapılmadan, sağın solun tahrik ve telkinine aldırmadan önce ülkem ve milletim anlayışına barış ve kardeşlik ruhuyla bağlanmaktadır" dedi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI

Bahçeli, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterdi. Terör devleti İsrail'in Gazze'ye gıda ve su ulaşımını engellemesinin eşi benzeri görülmemiş kana susamışlık olduğunu söyleyen Bahçeli, "İsrail hükümetine inanıyorum ki en ağır faturayı savaş karşıtı İsrail toplumu kesecektir" diye konuştu.

Bahçeli, Fransa'nın Filistin'i tanımasının da son derece saygın bir karar olduğunu da ekledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Bahçeli, YPG/PYD'nin 10 Mart 2025 mutabakatına hala riayet etmemesini tarihi bir yanlış olarak nitelendirerek "Süreci ağırdan alması, gelişmeleri sakatlama arayışı kabul edilemez bir çirkefliktir. Tarihi geriye sarmak hayal ötesi bir beklentidir. Artık terörizmle geçirilecek bir anımız kalmamıştır" diye konuştu.

'MHP'NİN BİRLİĞİ' VURGUSU

Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlılıkla çalıştığını belirtti. "Tek ses, tek nefes, tek yürek halinde ülkem ve milletim anlayışıyla barış ve kardeşlik ruhuna bağlıyız" diyen Bahçeli, kısa süre önce yapılan İl Başkanları Toplantısı'nın bu kararlılığın göstergesi olduğunu ifade etti. MHP lideri açıklamasını, "Diri tutulan duyguların ve milli birlik ruhunun sonunda hak ve hakikatin tecellisi mutlaka gerçekleşecektir" sözleriyle tamamladı.

Numan Kurtulmuş'tan Partilere 'Komisyon' Yazısı! Tarih ve Saat VerdiNuman Kurtulmuş'tan Partilere 'Komisyon' Yazısı! Tarih ve Saat VerdiSiyaset
MHP’nin İlk 'Terörsüz Türkiye' Toplantısının Yeri ve Tarihi Belli OlduMHP’nin İlk 'Terörsüz Türkiye' Toplantısının Yeri ve Tarihi Belli OlduSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
MHP Devlet Bahçeli
Son Güncelleme:
Öfkeyle Baş Etmenin Anahtarı Ortaya Çıktı: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Sonuçlar Öfkeyle Baş Etmenin Anahtarı Ortaya Çıktı: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Sonuçlar
Besicilikte Durum Vahim... '20 Besici Varken Şimdi 1-2 Kişi Kaldı' Besicilikte Durum Vahim... '20 Besici Varken Şimdi 1-2 Kişi Kaldı'
CHP'li Bağcıoğlu'ndan İskenderun’daki Şehitler İçin Soruşturma Çağrısı İskenderun’daki Şehitler İçin Soruşturma Çağrısı
Milyonların Sofrasındaki Tehlike: Bu Çorba 'En Zararlılar' Listesinde Milyonların Sofrasındaki Tehlike: Bu Çorba 'En Zararlılar' Listesinde
ÇOK OKUNANLAR
Deliler Fayı'nda Kritik İnceleme! İki İli Tehdit Ediyor: 7 Büyüklüğünde Deprem Riski Var mı? Deliler Fayı'nda Kritik İnceleme
MSB Acı Haberi Duyurdu! İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu İskenderun'da 2 Şehit! Ölüm Nedenleri Belli Oldu
Fenerbahçe Stadının Adı Resmen Değişti! Fenerbahçe Stadının Adı Resmen Değişti!
Altın Çağı Geride Kaldı, Türkiye’den Kaçış Başladı! Üretici Gidiyor, Sektör Alarm Veriyor Altın Çağı Geride Kaldı, Türkiye’den Kaçış Başladı! Üretici Gidiyor, Sektör Alarm Veriyor
Meteoroloji Uyardı: Sıcaklıklar Yine Zirve Yapacak, Pazartesi Yeni Dalga Geliyor Meteoroloji Uyardı: Pazartesi Yeni Dalga Geliyor