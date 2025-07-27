AKP, MHP ve DEM Parti Sahaya İniyor... 'Ortak Vatan' Zirvesi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan Terörsüz Türkiye süreci artık Meclis'te kurulacak komisyonla ilerleyecekken, AKP, MHP ve DEM Parti de kendi seçmen tabanları başta olmak üzere, kafalardaki soru işaretlerini gidermek için sahaya inecek.

AKP'DEN 'TÜRKİYE BULUŞMALARI'

Türkiye gazetesinin aktardığına göre; AKP yöneticileri ve milletvekilleri yaz boyunca yapılacak "Türkiye Buluşmaları" toplantılarında terörsüz Türkiye ile neyin amaçlandığını anlatacak. Şehit ve gazileri rahatsız edecek bir adım atılmayacağını, sürecin bu hassasiyet içinde yürütüldüğü dile getirilecek. AKP kurmayları, "Bizim kardeşlik ve vicdanı yönümüz, Türkiye’deki süreci diğer ülkelerdeki süreçlerden ayırıyor. Süreç yönetilirken şehit ve gazileri incitecek bir adım atılmayacak" dedi.

MHP'DEN BÖLGE TOPLANTILARI

MHP de 9 Ağustos’tan itibaren bölgesel toplantılara başlayacak. Toplantıların ilki Erzurum’da yapılacak. Toplantılar Meclis’in çalışmalarına başlayacağı 1 Ekim’e kadar devam edecek. Programda bir il merkez olarak seçilecek, bir gün öncesinde MHP Divan üyeleri, MYK ve MDK üyeleri, milletvekilleri,il ve ilçe teşkilatlarının yöneticileri çevre illerde çalışma yapacak.

DEM PARTİ DE SAHADA OLACAK

DEM Parti ise yine yaz boyunca başta kendi seçmen kitlesi olmak üzere farklı toplum kesimleri ile bir araya gelerek terör örgütü PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili görüşmeler yürütecek. DEM Parti milletvekilleri ve yöneticileri sahada yapacakları çalışmalarda Terörsüz Türkiye’yi anlatacak, "ortak vatan" konseptini işleyecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi