CHP'li Bağcıoğlu'ndan İskenderun’daki Şehitler İçin Soruşturma Çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İskenderun'da şehit olan iki asker için açıklama yaptı. “Yürek yakan ihmaller zinciri” ifadesini kullanan Bağcıoğlu, askeri sağlık sistemindeki eksikliklere dikkat çekti. Olayla ilgili şeffaf tahkikat ve sorumluların hesap vermesi çağrısında bulundu.

Baybars Ergün Baybars Ergün
CHP'li Bağcıoğlu'ndan İskenderun’daki Şehitler İçin Soruşturma Çağrısı
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CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda sıcak çarpması sonucu yaşamını yitiren Muhafız Er Hayrullah Halit Karaman ve İkmal Er Semih Erdoğan için yazılı bir açıklama yayımladı. Bağcıoğlu, olayın yalnızca hava koşullarıyla değil, ihmaller zinciriyle açıklanabileceğini savundu.

'İHMALLER ZİNCİRİ'

Açıklamasında, “Etkili bir askeri sağlık sistemi olsaydı ve mevcut yönergeler uygulansaydı, bu gençlerimiz hayatta olabilirdi. Üstelik, üç hafta önce yaşanan mağara faciasının acısı halen yüreğimizde taze iken; bu ihmaller zinciri ciddi soru işaretleri doğuruyor” ifadelerini kullandı.

Bağcıoğlu, iki askerin aşırı sıcak ve nemli hava koşullarında eğitim gördüğü sırada fenalaşarak hayatını kaybettiğini hatırlatarak, askeri yönergelerin gereği gibi uygulanmadığını ve birlik içinde denetim mekanizmalarının zafiyet gösterdiğini belirtti. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gibi disiplin konusunda öne çıkan bir yapıda böyle bir olayın yaşanmasının endişe verici olduğunu vurguladı.

Askeri sağlık sistemindeki dağınık yapının risk yarattığını dile getiren Bağcıoğlu, “Askeri birliklerde, kıta koşullarını bilen uzman doktorların varlığı hayati önem taşır” dedi. Açıklamasında, İskenderun’daki genç askerlerin sağlık kontrolleri ve koruyucu önlemlerden yoksun bırakıldığını ifade etti.

Bağcıoğlu, "Barış zamanında, barış garnizonunda ve rutin bir faaliyet zinciri içerisinde böyle bir facianın yaşanması, açık bir görevi ihmal göstergesidir. TSK yönergelerinde belirtilen, aşırı sıcak havalarda alınması gereken önlemler neden hayata geçirilmedi? Bu önlemleri denetleyecek lider kadroda zafiyet mi mevcuttu? Bu acı olayın gündeme getirdiği en önemli husus birlik içi kontrol mekanizmalarında ve disiplinin tesisinde yaşanan muhtemel zafiyettir. Bu konuda en hassas ve titiz kuvvetlerden biri olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı‘nda son dönemde böyle zafiyetler yaşanması gerçekten kahredici ve sıra dışıdır." dedi.

MAĞARA FACİASINI HATIRLATTI

Üç hafta önce yaşanan mağara faciasının soruşturma sonuçlarının hala kamuoyuyla paylaşılmamış olmasının da şeffaflıktan uzak bir yaklaşımın göstergesi olduğunu söyleyen Bağcıoğlu, benzer olayların önüne geçilmesi için gereken tüm adımların atılması gerektiğini belirtti. “Mehmetçiklerimiz bize emanet; onların sağlığı ve güvenliği için gereken tüm adımları atacağız” diyen Bağcıoğlu, hem İskenderun’daki ölümler hem de mağara faciası için sorumluların ortaya çıkarılmasını talep etti.

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