Besicilikte Durum Vahim... '20 Besici Varken Şimdi 1-2 Kişi Kaldı'

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Türkiye’de vatandaşlar ekonomik sorunlar başta olmak üzere birçok problemle mücadele ederken, tarım ve hayvancılık sektörlerinde de büyük problemler yaşandığı sık sık gündeme geliyor. CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer de bu sektörlerdeki sorunları getirirken, bu kez Niğde’de hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarının problemlerini gündeme taşıdı.

CHP’li Gürer konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Ülkemizde hayvancılıkta sorunlar bitmiyor. 16 milyon 800 bin büyükbaş hayvan varlığı görülmesine rağmen etteki açık devam ediyor. Ülkemizde dana eti ithalatı yalnızca 2023 yılında 18 kat artmış. Hayvan ve et ithalatı 2010 yılında başlamıştı ve hızla devam ediyor. O günden bu yana 11 milyon hayvan ithalatı yapılmış, 12 milyar dolar yurt dışına gitmiş ama bu soruna kalıcı bir çözüm bulunamamış” ifadelerini kullandı.

Gürer, süt üretiminde de büyük çöküş olduğunu kaydettiği açıklamasında, “Ülkemizde halihazırda çiğ süt ve süt ürünleri işleme tesisi sayısı 2.465. Bu tesislerde süt üretimi sağlanıyor. Ancak son aylarda süt üretiminde düşüş yaşanıyor. Çünkü süt, maliyetin altında bir fiyatla alınıyor. Litresi 17 lira 15 kuruştan 18 lira 35 kuruşa çıkarıldı ama farklı bölgelerde sütün maliyeti 20 lirayı buluyor. Üretici de bu durumda hayvanını kesime gönderiyor” dedi.

Hayvancılıkla uğraşan Nazmi Güçlü isimli vatandaş ise hayvancılığın sorunlu bir noktaya geldiğine işaret ederek, “Beş yıl önce bölgede 20 besici varken şimdi 1-2 kişi kaldı. Dişi hayvanlar kesime gidince 4-5 buzağı da o kesimle birlikte yok olmuş oluyor. Üretim olmadıkça hayvancılık kısırlaşıyor, azalıyor, fiyatlar yükseliyor, ithalat artıyor. Üretici bitiyor. Fiyat dengesizliği çok büyük bir sorun” diye konuştu.