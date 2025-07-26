CHP'li Taşcıer'den Doruk Madencilik İşçilerine Destek! 'Yaşanan Şey İnsanlık Suçu'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, Doruk Madencilik’te 1100’ü aşkın işçinin aylardır maaş ve tazminatlarını alamamasıyla alakalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 2016 yılında kayyım atanan ve 2022 Aralık ayında Yıldızlar Holding’e devredilen işletmede durumun insan hakları ihlaline dönüştüğünü söyleyen CHP'li Taşcıer, işçilere geçtiğimiz ramazan ayında ödeme sözü verildiğini ancak bu sözün tutulmadığını belirtti.

'İŞÇİLER İŞ DEĞİL HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR'

Ücretsiz izine çıkartılan ve maaş alamayan 632 işçinin hala hakkını aramaya çalıştığını vurgulayan Gamze Taşcıer, "Hak arayan işçilere, işten ayrılma baskısı yapılıyor. Böylece 10 yıllık kıdem tazminatlarını içeride bırakmaları isteniyor. Geldiğimiz noktada hakları olan ödemeleri bekleyen işçiler, bırakın geçinmeye çalışmayı arttık hayatta kalma mücadelesi veriyor" dedi.

Ödeme sözünün tutulmadığı gibi aksine işçilere hiçbir resmi tebligat yapılmadan, tek taraflı olarak ücretsiz izin dayatıldığını söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı, "Ücretsiz izinde oldukları için ne sosyal yardım alabiliyorlar, ne sağlık hizmetinden yararlanabiliyorlar, ne de başka bir işe girebiliyorlar. Çaresizce, bir umut diyerek alacaklarının ödenmesini bekliyorlar" diye konuştu.

'İKTİDAR SUÇA ORTAK OLUYOR'

Konuyla ilgili iktidara tepki gösteren CHP'li isim, "AKP yaşanan hukuksuzluklara sessiz kalarak göz yummakta ve böylece işlenen suça ortak olmaktadır. Bu bakımdan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kayıtsızlığı, iktidarın tutumunun aynasıdır. Bakanlık işçilerin başvurularına kayıtsız kalmakta; işçinin değil patronun yanında saf tutmaktadır. Bir işçinin evine ekmek götüremediği, çocuğuna harçlık veremediği, sosyal yardıma erişemediği ve hak aradığı için işten atılma korkusuyla yaşadığı bir ülkede; ne sosyal devletten ne de hukuk devletinden söz edilir" ifadelerini kullandı.

Taşcıer, işçilerle dayanışma içinde olmaya devam edeceklerini söyleyerek CHP olarak şu soruların yanıtlarını talep ettiklerini söyledi:

-Cumhurbaşkanı işçilere bir söz vermişti. Bu söz neden yerine getirilmedi?

-“Devlet” demek güvence demektir. Doruk Madencilik emekçilerine verilen sözler neden kağıt üstünde kaldı? Bu insanlar bu devletin vatandaşı değil mi?