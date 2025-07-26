Meclis’te Güldüren Hata: Varank'ın Kafası Karıştı

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda gece geç saatlere kadar süren yasa görüşmeleri sırasında dikkat çeken anlar yaşandı.

Nefes’in haberine göre, görüşmelerin ilerleyen saatlerinde Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, grup önerisiyle soru önergesini karıştırdı. Varank’ın bu yanlış hamlesi sonrası Genel Kurul’da kısa süreli bir şaşkınlık yaşandı.

'SORU ÖNERGESİ DEĞİL O'

Mustafa Varank, gece geç saatlere kalan çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Şimdi soru-cevapla ilgili konuşuyorum, bütün sorulara cevap veriyorum. Şimdi, bir arkadaşımız “Gecenin bu yarısında neden çalışıyoruz?” diye sordu. Şunun için çalışıyoruz değerli arkadaşlar: Saat 14.00’te Genel Kurul açılıyor, sizler soru önergeleri vererek...” ifadesini kullandı. Ancak bu sözler üzerine Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever hemen araya girerek, “Soru önergesi değil o, araştırma önergesi” şeklinde düzeltti.

'ŞU ŞİRKETLETİN LİSTESİNİ AÇIKLASANIZA'

Varank’ın ifadeleri Genel Kurul tutanaklarına da yansırken, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ise“Biz de onu soruyoruz, hangi şirketler için çalışıyoruz?” diye sordu.

AKP’li Varank, “Akşamın bu saatine kadar konuları getiriyorsunuz, kanunla ilgili konuşmalar ancak geç saatlere kalıyor. Keşke o önergeleri vermeseniz de biz daha erken başlasak, bu tartışmaları daha erken yapabilsek” derken, CHP’li Sarı, devamında, “Şu şirketlerin listesini bir açıklasanıza, mahvettiğiniz…” dedi.

Kaynak: Nefes