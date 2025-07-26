Efkan Ala'dan Küresel Diplomasi Mesajları: 'Barışın ve Diyaloğun Merkezi Türkiye'

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AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye’nin dış politikadaki rolüne dair yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde sürdürülen proaktif yaklaşımın Türkiye’yi küresel barışın ve adaletin öncüsü haline getirdiğini vurguladı. Ala, son dönemdeki diplomatik temasların bu vizyonun somut bir göstergesi olduğunu belirtti.

'TÜRKİYE YÖN VERİCİ AKTÖR'

Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’nin dış politikadaki aktif ve yön verici rolüne dikkat çekti. Ala, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararlı liderliğinde şekillenen proaktif dış politika sayesinde Türkiye; barışa, istikrara ve adalete dayalı bir dünya düzeni inşa etme ideali doğrultusunda, uluslararası diplomasinin aktif ve yön verici aktörü olmaya devam ediyor,” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ilkeli, kararlı ve vizyoner dış politika anlayışıyla yalnızca bölgesel değil, küresel meselelerde de çözüm üretme iradesiyle öne çıktığını dile getiren Ala, “Dış politika yaklaşımımız, temelini diyaloğa açık, hakkaniyeti ve adaleti esas alan ilkelere dayanmaktadır.” dedi.

Ala, geride kalan hafta İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleşen diplomatik temaslara da değinerek, “Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşen müzakereler, süregiden çatışmaya rağmen diyalog kapılarını açık tutma çabasının önemli bir örneğidir. İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer görüşmelere sağladığımız ev sahipliği ise, uluslararası krizlerin çözümünde Türkiye’ye duyulan güvenin açık bir göstergesidir.” ifadelerini kullandı.

'KRİZLERİ ÇÖZMEKLE YETİNMEYECEĞİZ'

Yarın gerçekleştirilecek Balkan Barış Platformu toplantısına dikkat çeken Efkan Ala, Türkiye’nin bu süreçte tarihi bağlarını güçlendirdiğini ve bölgesel iş birliğini öncelediğini belirtti. Ala, "Barışın ve diyaloğun merkezi olarak Türkiye, diplomasiyi kalıcı barışın ve hakkaniyete dayalı bir uluslararası düzenin teminatı olarak gören bir anlayışla hareket etmektedir." ifadelerini kullandı.

Ala, açıklamasında şu ifadelere de yer verdi:

“Biz, en derin ihtilaflarda dahi diyaloğun gücüne inanan bir ülkeyiz. Taraflar arasında köprüler kurmayı, ortak zemin oluşturmayı ve uzlaşma yolları açmayı ilke edinmiş durumdayız. Türkiye, bugünün krizlerini çözmekle yetinmeyecek; daha adil, daha güvenli ve daha istikrarlı bir küresel düzenin kurulmasına öncülük etmeyi sürdürecektir.”