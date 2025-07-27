Numan Kurtulmuş Terörsüz Türkiye Komisyonu İçin Tarih Verdi! Çalışmalar Ne Zaman Başlayacak?

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Meclis’teki tarihi çağrısının ardından TBMM’de bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması teklifini sunan MHP Genel Bahçeli’nin komisyon teklifi sonrasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

'AĞUSTOS BAŞINDA'

Son olarak Terörsüz Türkiye süreci kapsamında kurulacak komisyon için siyasi partilere resmi bir yazı gönderen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyon için bugün tarih verdi. Kurtulmuş “En kısa zamanda, ağustos ayının başında bu çalışmaları başlatacağız" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 18 Temmuz’da Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüşmüştü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Kurtulmuş'un davetiyle katıldığı toplantıda kurulması planlanan komisyona parti olarak üye vermeyeceklerini ve çalışmalara katılmayacaklarını bildirmişti.

İYİ PARTİ KATILMAMIŞTI

Meclis’teki görüşmede, AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer almıştı.

Bu kritik görüşmenin ardından Numan Kurtulmuş, daha sonra da MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.

TEKLİF BAHÇELİ'DEN GELMİŞTİ

TBMM’de yaptığı tarihi çağrı sonrasında Terörüz Türkiye sürecini hızlandıran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başla bir grup toplantısında TBMM çatısı altında geniş katılımlı bir komisyon kurulmasını önermişti.

Bahçeli “TBMM’de bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması akla en yatkın seçenektir” demişti.

YOL HARİTASI İÇİN 7 MADDE

“Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi” adı altında TBMM bünyesinde bir Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu kurulmasını teklif eden Bahçeli, komisyonun çalışma esaslarını ise 7 maddede şöyle sıralamıştı:

Komisyonun 100 üyeden oluşması ve TBMM’de temsil edilen 16 siyasi partinin tamamının temsil edilmesi,

Her partinin en az bir üye ile temsil edilmesi; diğer üyelerin temsil oranlarına göre dağıtılması,

Her partinin, komisyon çalışmalarına katkı vermek üzere iki uzman görevlendirebilmesi,

Komisyonun kendi çalışma usul ve esaslarını belirlemesi,

Komisyon başkanlığını TBMM Başkanı’nın yürütmesi,

Kararların salt çoğunlukla alınması,

Alınan kararların yasa teklifine dönüştürülerek ihtisas komisyonları ve TBMM Genel Kurulu’na sunulması.

Kaynak: AA