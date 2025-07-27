Bez Maske, Hortum ve Tişörtle Alevlerin Ortasındalar! Bakanlık Paylaştı, Sosyal Medya Ayağa Kalktı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan Bursa’da yangın söndürme çalışmalarına ait görüntü, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bazı işçilerin korumasız, bez maske ve tişörtle alevlerin ortasında çalışması tartışma yarattı.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin farklı noktalarından alevler yükselmeye devam ederken alevlerin son yükseldiği il Bursa oldu. Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan bir görüntü sosyal medyada tartışma yarattı.

Bez Maske, Hortum ve Tişörtle Alevlerin Ortasındalar! Bakanlık Paylaştı, Sosyal Medya Ayağa Kalktı - Resim : 1

BAKANLIK PAYLAŞTI, TEPKİ YAĞDI

Bakanlığın resmi X hesabından yaptığı video paylaşımında “Gece gündüz demeden, durmaksızın sahadayız. Orman kahramanlarımız, azim ve cesaretle Yeşil Vatan için cansiparane bir mücadele veriyor” açıklamasına yer verildi.

Bez Maske, Hortum ve Tişörtle Alevlerin Ortasındalar! Bakanlık Paylaştı, Sosyal Medya Ayağa Kalktı - Resim : 2

Bez Maske, Hortum ve Tişörtle Alevlerin Ortasındalar! Bakanlık Paylaştı, Sosyal Medya Ayağa Kalktı - Resim : 3

ALEVLERE BEZ MASKEYLE MÜDAHALE

Görüntülerde ateşi söndürmeye çalışan kişinin üzerinde hiçbir koruyucu giysi bulunmaması, tişört giymesi, bez maske takması, alevlere hortumla müdahale etmesi tepki topladı.

Kısa süre içinde sosyal medyada gündem olan görüntüye çok sayıda yorum ve eleştiri geldi.

Bez Maske, Hortum ve Tişörtle Alevlerin Ortasındalar! Bakanlık Paylaştı, Sosyal Medya Ayağa Kalktı - Resim : 4

Bez Maske, Hortum ve Tişörtle Alevlerin Ortasındalar! Bakanlık Paylaştı, Sosyal Medya Ayağa Kalktı - Resim : 5

'DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?'

Ünlü sunucu Ayşenur Yazıcı, görüntülere “Bu mu? Hortumla mı? Abi siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? 10 Kişi yanmayan kıyafeti olmadığından maskesiz olduğundan öldü. Ekipman hortum ve kolsuz tişört mü.. Kaç Canadair'in var? Kaç ton su taşıyor” diyerek tepki gösterdi.

Korumasız mücadele anlarına sosyal medyada şöyle yorumlar yapıldı:

'GARİBAN İŞÇİLERİ YANGININ ORTASINA ATMIŞLAR'

Hiçbir ekipmanı, koruyucu kıyafeti olmayan gariban işçileri yangının ortasına atmışlar şehrin her yerini kaplamış ateşi bahçe sular gibi söndürmeye çalışıyorlar ve bunu da sahadayız diye servis ediyor. Bu ülkede delirmemek elde değil.

'SESİMİZİ DUYAN VAR MI?'

"Ay sonunu denk getirmek için cansiper çalışıp, üç kuruş için fazla mesai yapıp ölen itfaiyecilerimizi insan gücüyle sönmeyeceği belli olan ateşlerin ortasına atmanızı görmek istemiyoruz. Ellerinde , araçlarında, traktörlerinde hortum ve su bidonuyla kendi imkanlarıyla yangın söndürmeye çalışan vatandaş görmek istemiyoruz. Verdiğimiz vergilerin hakkı olan hizmeti istiyoruz. ALOOOOOO SESİMİZİ DUYAN VAR MI?"

'NEDEN GAZ MASKESİ VERMEDİNİZ?'

"Tıbbi maske yerine gaz maskesi neden vermediniz?"

'BU MU ÖNLEM?'

"Videoda tishirtlü bir iki insan görüyoruz sadece. Bu mu önlem?? Yangın çıkmadan önce alınması gereken önlemler var mesela. Bir de bu arkadaşların öyle bir yangının içinde korumasız duruyorlar. Yarın bir gün yine hayatlarını kaybettiler haberi almayalım. "

Ne Yatak Ne Yastık Var… Bursa’da Yangın Savaşçıları Halı Sahada Uyudu… Bu Vatan Size MinnettarNe Yatak Ne Yastık Var… Bursa’da Yangın Savaşçıları Halı Sahada Uyudu… Bu Vatan Size MinnettarGüncel

Bursa’da Barınakta Nefes Kesen Dakikalar! Dostlarını Kurtarırken Gözyaşlarına BoğuldularBursa’da Barınakta Nefes Kesen Dakikalar! Dostlarını Kurtarırken Gözyaşlarına BoğuldularGüncel

Etiketler
Yangın Bursa
Son Güncelleme:
Patates Üreticisi Krizde! Ürünün Yarısı Tarlada Kalıyor Patates Üreticisi Krizde! Ürünün Yarısı Tarlada Kalıyor
Hem Kanseri Önlemede Rol Oynuyor Hem Yaşlanmayı Yavaşlatıyor: Bir Dilimi Yetiyor Hem Kanseri Önlemede Rol Oynuyor Hem Yaşlanmayı Yavaşlatıyor: Bir Dilimi Yetiyor
Bugün Hiçbir Şeyi Göz Ardı Etmemeniz Gerektiğinin 3 İşareti Bugün Hiçbir Şeyi Göz Ardı Etmemeniz Gerektiğinin 3 İşareti
İstanbul'da Haraç Dehşeti! Kalaşnikofla Tarayıp Kayda Aldılar İstanbul'da Haraç Dehşeti! Kalaşnikofla Tarayıp Kayda Aldılar
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Ciğerleri Yanıyor... Bakan Yumaklı Bursa ve Diğer İllerin Son Durumunu Açıkladı Bakan Yumaklı Son Durumu Açıklıyor
Sektörde Büyük Kriz: Konkordatolar Patladı, Kartlar Yeniden Dağıtılıyor Sektörde Büyük Kriz, Konkordatolar Patladı!
Bursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler Başladı Bursa'da Kabus Gibi Gece! Alevler Şehri Sardı: Tahliyeler Başladı
Meteoroloji ve AKOM Peş Peşe Uyardı: İstanbullular Dikkat! Asıl Sıcak Şimdi Geliyor İstanbullular Dikkat! Asıl Sıcak Şimdi Geliyor
Gazze'ye Yardım Götürüyordu... İsrail Hanzala Gemisini Alıkoydu! İsrail Hanzala Gemisini Alıkoydu!