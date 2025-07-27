Bez Maske, Hortum ve Tişörtle Alevlerin Ortasındalar! Bakanlık Paylaştı, Sosyal Medya Ayağa Kalktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin farklı noktalarından alevler yükselmeye devam ederken alevlerin son yükseldiği il Bursa oldu. Bursa'nın Gürsu ile Kestel ilçeleri arasındaki ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından paylaşılan bir görüntü sosyal medyada tartışma yarattı.

BAKANLIK PAYLAŞTI, TEPKİ YAĞDI

Bakanlığın resmi X hesabından yaptığı video paylaşımında “Gece gündüz demeden, durmaksızın sahadayız. Orman kahramanlarımız, azim ve cesaretle Yeşil Vatan için cansiparane bir mücadele veriyor” açıklamasına yer verildi.

hiçbir ekipmanı, koruyucu kıyafeti olmayan gariban işçileri yangının ortasına atmışlar şehrin her yerini kaplamış ateşi bahçe sular gibi söndürmeye çalışıyorlar ve bunu da sahadayız diye servis ediyor. bu ülkede delirmemek elde değil https://t.co/8Lx8oQyEaQ — a (@aslikadinnn) July 26, 2025

ALEVLERE BEZ MASKEYLE MÜDAHALE

Görüntülerde ateşi söndürmeye çalışan kişinin üzerinde hiçbir koruyucu giysi bulunmaması, tişört giymesi, bez maske takması, alevlere hortumla müdahale etmesi tepki topladı.

Kısa süre içinde sosyal medyada gündem olan görüntüye çok sayıda yorum ve eleştiri geldi.

Bu mu? Hortumla mı .. Abi siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz.. 10 Kişi yanmayan kıyafeti olmadığından maskesiz olduğundan öldü..

Ekipman hortum ve kolsuz tişört mü..

Kaç Canadair'in var? Kaç ton su taşıyor...

abv — _Aysenur Yazici_ (@aysenuryazici) July 26, 2025

'DALGA MI GEÇİYORSUNUZ?'

Ünlü sunucu Ayşenur Yazıcı, görüntülere “Bu mu? Hortumla mı? Abi siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz? 10 Kişi yanmayan kıyafeti olmadığından maskesiz olduğundan öldü. Ekipman hortum ve kolsuz tişört mü.. Kaç Canadair'in var? Kaç ton su taşıyor” diyerek tepki gösterdi.

Korumasız mücadele anlarına sosyal medyada şöyle yorumlar yapıldı:

'GARİBAN İŞÇİLERİ YANGININ ORTASINA ATMIŞLAR'

Hiçbir ekipmanı, koruyucu kıyafeti olmayan gariban işçileri yangının ortasına atmışlar şehrin her yerini kaplamış ateşi bahçe sular gibi söndürmeye çalışıyorlar ve bunu da sahadayız diye servis ediyor. Bu ülkede delirmemek elde değil.

'SESİMİZİ DUYAN VAR MI?'

"Ay sonunu denk getirmek için cansiper çalışıp, üç kuruş için fazla mesai yapıp ölen itfaiyecilerimizi insan gücüyle sönmeyeceği belli olan ateşlerin ortasına atmanızı görmek istemiyoruz. Ellerinde , araçlarında, traktörlerinde hortum ve su bidonuyla kendi imkanlarıyla yangın söndürmeye çalışan vatandaş görmek istemiyoruz. Verdiğimiz vergilerin hakkı olan hizmeti istiyoruz. ALOOOOOO SESİMİZİ DUYAN VAR MI?"

'NEDEN GAZ MASKESİ VERMEDİNİZ?'

"Tıbbi maske yerine gaz maskesi neden vermediniz?"

'BU MU ÖNLEM?'

"Videoda tishirtlü bir iki insan görüyoruz sadece. Bu mu önlem?? Yangın çıkmadan önce alınması gereken önlemler var mesela. Bir de bu arkadaşların öyle bir yangının içinde korumasız duruyorlar. Yarın bir gün yine hayatlarını kaybettiler haberi almayalım. "