AKP ve MHP'lilerden Destek Alan CHP'li Başkan Ağladı

25 adet taşınmazın satışına ilişkin yetki konusunda AKP ve MHP'lilerden destek ala Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, gözyaşlarını tutamadı.

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Bilecik Belediyesi ile Alve İnşaat arasında yaşanan AVM krizinin ardından 25 adet taşınmazın satışı ve satışa ilişkin yetki konusunda belediye meclisinde oylama yapıldı. AKP ve MHP’nin de taşınmazların satışı konusunda destek vermesi sonucu Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı gözyaşlarına hakim olamadı.

Bilecik'te geçtiğimiz günlerde Bilecik Belediyesi ile Alve İnşaat arasında imzalanan protokolün firma tarafından sonlandırılmasının ardından belediyeden tahsil edilemeyen borca karşılık haciz süreci resmen başlatılmıştı. Bu olay sonrası Bilecik Belediye Meclisi bugün olağan üstü toplanarak, 25 adet taşınmazın satısı ve satışa ilişkin yetki konusu görüştü. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, 25 adet taşınmaz içinde Eski Otogarın bulunduğu ticari 3 parsel satışından vazgeçildiğini söyledi. 3 parselin satış yetkisi talebinden çıkarılırken, kalan yerler için Belediye Başkanlığına ve Belediye Encümenine oy birliği ile kabul edildi.

AKP ve MHP grubu yaşanan süreçte Bilecik halkının çıkarları doğrultusunda Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın her zaman yanında olduklarını belirttiler. Bilecik'in geleceği ile bir firmanın oynamasına asla izin vermeyeceklerini söyleyen AKP ve MHP grubunun sözleri sonrası CHP'li Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: İHA

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