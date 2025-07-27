Patates Üreticisi Krizde! Ürünün Yarısı Tarlada Kalıyor

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CHP Niğde milletvekili Ömer Fethi Gürer, Altunhisar’da patates üreticileriyle bir araya geldi. Gürer, burada patates üreticilerinin sorunlarını dile getirirken, “Ülke genelinde yazlık patates eken çiftçiler girdi maliyeti altında tüccar alım fiyatı vermesi ile şoka girdiler. Geçen yıla göre katlayan maliyete rağmen geçen yıl sattığı fiyata ürün satamayan üretici patates tarlada bırakıyor. Borcu olanlarda tüccara teslim zarara boğun eğip seçili ürünü satmaya uğraşıyor. Ülkemizde en çok patates üretilen Niğde’de de yazlık patates çiftçiyi darmadağın etti. Artan maliyetler ve yetersiz alım fiyatlarıyla karşı karşıya kalan üretici ; ürünün yarısı tarlada bırakıyor, ihracat engelleri ve piyasa sorunları çiftçiyi çıkmaza sokmuş durumda” ifadelerini kullandı.

Patates üretiminde yaşanan sorunların, üreticilerin mali yönden sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini aktaran Gürer, “Niğde, patates üretiminde birinci sırada. Yazlık patates hasadı başladı. Ama çiftçi geçen yıl sattığı fiyata bu yıl yine patatesini satamıyor. Çiftçi diyor ki: ‘Girdi maliyetleri artı bir makul kâr verilsin, bizim ürünümüz alınsın.’ Sınırlı sayıda tüccar geldiği için isyandalar. Toprak Mahsulleri Ofisi’ni her yıl söylüyoruz, bu sorunun temel çözüm noktası. Diyecek ki: ‘Çiftçi, ürettiğin patatesi ben alacağım.’ Çünkü Türkiye’de buğdaydan sonra en çok tüketilen ürün patates. Patatesten un yapılarak ekmeğe katılmasının dışında, sanayide farklı alanlarda da patates kullanılabilir. Ama patatesin yazgısı, ortaya çıkan tablo, ürünün yarısını tarlada bıraktırıyor” ifadelerini kullandı.

Gürer, tarlada toplanmayan patateslerin çoğunlukla iri ve seçilmiş olanlar dışında kalan orta ve küçükboy patates olduğunu,büyük kent marketlerinde ise ürünleri vatandaşların patatesleri tarla fiyatının 5-6 katına almak zorunda kaldığına dikkat çekti.

Patates üreticisi Tuncer Özçelik de sorunlarını dile getirirken “Bu yıl patatesin durumu bozuk. Geçen yıldan az olduğu halde esnaf gelmiyor. Üç büyük marketin fiyat politikası yüzünden patates para etmiyor. Markette taban fiyat veriyorlar. İki de simsarlığın eline düşüyor. Simsar da çiftçiye yazıyor. Üç patron para kazanıyor. Simsarlar burada 50 kuruş 50 kuruş hepsi çiftçinin tepesine vuruyor. Devletin, hükümetin buna acil çözüm uygulaması lazım. Mazot 56 lira oldu. Gübre öyle. Gübrenin tonu 30.000 lira. En az 12-13 kere sulama yapıyoruz. Elektrik faturasını ödeyemedik. Elektrik faturası banka faizi gibi; 10 günde 200.000 liraya 5 milyar ödedim. Bu hal ne olacaksa acilen bir çözüm bulunmalı. İhracat acilen açılmalı. Bu milletin malı ortada kalmamalı” ifadelerini kullandı.